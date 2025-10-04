Advertisement
Sharad Purnima: खनखनाकर बरसाएंगी मां लक्ष्मी आप पर धन, शरद पूर्णिमा की रात को चुपचाप कर लें ये 4 उपाय!

Sharad Purnima 2025: इस साल 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा मनाई जएगी. सर्वार्थ सिद्धि योग में शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. वहीं माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी इस रात किए जा सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 04, 2025, 04:07 PM IST
Sharad Purnima 2025
Sharad Purnima 2025

Sharad Purnima 2025 Ke Upay: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा पर्व का विशेष महत्व है. इस दिन मां लक्ष्मी और चंद्र देव की विशेष पूजा करके दोनों की कृपा एक साथ पाई जा सकती है. मानसिक परेशानी हो या आर्थिक तंगी शरद पूर्णिमा की रात को कुछ विशेष, अचूक और आसान उपाय करके इन परेशानियों से पार पाया जा सकता है. ध्यान दें कि आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा पर्व मनाने का विधान है. इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025, सोमवार को है. इस पर्व को लेकर मान्यता है कि इस रात पृथ्वी पर देवी लक्ष्मी विचरण करती हैं. ऐसे में इस रात को अगर चुपचाप कुछ विशेष उपाय करने ले तो धन संबंधी दिक्कतों का अंत हो सकता है. आइए कुछ उपायों के बारे में जानें.

चंद्रमां मंत्र जपें और अर्घ्य दें 
शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है. ऐसे में अगर इस रात चंद्रमा को अर्घ्य दें तो परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और उन्नति हो सकती है. एक लोटा में जल लें और उसमें चावल और फूल डालकर चंद्रदेव को चढ़ा दें. इस उपाय को अचूक बताया जाता है. चंद्र दर्शन कर कुछ मंत्रों का जाप करें तो मानसिक परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है. चंद्रमां मंत्र- "ॐ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नम: ।"

शरद पूर्णमा की रात को करें खीर का उपाय
शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध और चावल से बनी खीर को एक मिट्टी के बर्तन में रख दें. अब सुबह होने पर परिवार के एक एक सदस्य इस खीर का सेवन प्रसाद के रूप में करें. इससे मानसित शांति तो मिलेगी ही इसके साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहेगी.

शरद पूर्णिमा की रात करें मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप
शरद पूर्णिमा की रात बहुत पवित्र रात होती है, ऐसे में अगर इस रात को मां लक्ष्मी के विशेष मंत्रों का जाप 108 बार करें तो इसके कई शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. माता लक्ष्मी का मंत्र है- “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धनं देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ” मंत्र का 108 बार जप करें. इस एक आसान उपा तो करने भर से ही सभी तरह की आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं. कर्ज का बोझ उतर जाएगा और जीवन से दरिद्रता दूर हो जाएगी. 

शरद पूर्णिमा की रात करें तुलसी का उपाय
शरद पूर्णिमा की रात को तुलसी से जुड़े उपाय भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि तुलसी को रात के समय छूएं नहीं, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं. तुलसी का उपाय करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात को तुलसी देवी के दीपक जलाएं. इस एक उपाय से आपके घर में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहेगी और जीवन की सभी कामनाओं की पूर्ति माता लक्ष्मी की कृपा से हो जाएगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

