Ghatasthapana 2025: घटस्थापना के लिए करनी है पूजन सामग्री की खरीदारी, सूतक काल और राहु काल में भूलकर भी ना करें ऐसा

Ghatasthapana 2025 Niyam Vidhi: हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष स्थान है, जो कि इस साल 22 सितंबर से शुरू हो रही है. जबकि, इसका समापन 2 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन होगा. इस नौ दिवसीय पर्व के दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना या कलश स्थापना से होती है. इसे शुभता, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, सही मुहूर्त और विधि से घटस्थापना करने पर मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है. संयोग से इस बार शारदीय नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले यानी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. ऐसा में कई भक्तों के मन में यह प्रश्न होगा कि क्या सूर्य ग्रहण के सूतक काल में घटस्थापना के लिए पूजन सामग्री और अन्य सामग्री खरीद सकते हैं या नहीं. आइए जानते हैं कि अगर आप नवरात्रि से एक दिन पहले यानी 21 सितंबर (सूर्य ग्रहण) के दिन घटस्थाना के लिए खरीदारी करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना होगा और किस समय यह शुभ कार्य करने से बचना होगा.

सूतक और राहुकाल में पूजन सामग्री खरीदने का नियम

नवरात्रि में घटस्थापना से पूर्व पूजन सामग्री की तैयारी करना बहुत आवश्यक माना गया है. हालांकि, इसके लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है. अगर परिवार या रिश्तेदारी में किसी का जन्म या मृत्यु होती है, तो उस अवधि को सूतक माना जाता है. इसके अलावा जब चंद्र या सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे पहले भी सूतक लगता है. इस समय शुभ कार्य और पूजन सामग्री की खरीदारी वर्जित होती है. घटस्थापना भी सूतक समाप्त होने के बाद ही करनी चाहिए या उससे पहले कर लेना चाहिए. ध्यान रहे कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है. चूंकि, इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा. हालांकि राहु काल में खरीदारी करने से बचना होगा.

राहुकाल में भूलकर भी ना करें घटस्थापना के लिए सामग्री

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहुकाल अशुभ माना गया है. इस समय यात्रा, नया काम शुरू करना या पूजन सामग्री खरीदना वर्जित होता है. इसलिए घटस्थापना की तैयारी राहुकाल से पहले या बाद में करनी चाहिए. नवरात्रि की पूजन सामग्री सूतक और राहुकाल से बचकर ही खरीदनी चाहिए, ताकि पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके. दृक पंचांग के अनुसार, आज यानी 21 सितंबर 2025 को राहु काल का समय शाम 4 बजकर 48 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 20 मिनट तक रहेगा.

घटस्थापना के नियम

घटस्थापना हमेशा सुबह के शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए. इसके लिए पूजा स्थल या घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) को कलश स्थापना के लिए श्रेष्ठ माना गया है. कलश में गंगाजल, सुपारी, दूर्वा, सिक्का, रोली-अक्षत डालकर उसके ऊपर नारियल और आम के पत्ते स्थापित किए जाते हैं. कलश के पास मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोए जाते हैं, जिन्हें नव दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है.

घटस्थापना की पूजन सामग्री

मिट्टी का पात्र (जौ बोने के लिए), शुद्ध मिट्टी, जौ या गेहूं के बीज, कलश (पीतल, तांबे या मिट्टी का), गंगाजल, सुपारी और सिक्का, दूर्वा (त्रिदल घास), रोली, हल्दी, अक्षत, आम के पत्ते या पान के पत्ते, नारियल (लाल कपड़े में लिपटा हुआ), मौली (कच्चा सूत), लाल वस्त्र और चुनरी, फूल, माला, धूप-दीप, फल, मिष्ठान और पंचमेवा इत्यादि.

