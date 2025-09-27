Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के सातवें दिन माता कालरात्रि की आराधना, जानें पूजा विधि शुभ मुहूर्त और मां के शक्तिशाली मंत्र!

Shardiya Navratri 7th Day: शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है. नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा आराधना करने का विधान है. मां शक्ति की आराधना करने के इस उत्सव में सातवें दिन मां कालरात्रि की जो भी भक्त पूजा अर्चना करता है उसे भय से मुक्ति मिलती है, उसके दुश्मनों का नाश होता है और उसके जीवन से सभी अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होने लगता है. भक्त का आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की परेशानियों का अंत होता है. आइए जानें मां कालरात्रि की पूजा विधि, माता भोग और मंत्र जानें.

माता कालरात्रि का स्वरूप कैसा है

माता कालरात्रि ज्ञान और वैराग्य देने वाली हैं. मां कालरात्रि का स्वरूप घने अंधेरे के जैसा गहरा काला है. तीन नेत्र वाली माता कालरात्रि के केश घने काले और बिखरे हुए हैं. माता अपनी नाक से आग की लपटों जैसी श्वास निकालती हैं. मां कालरात्रि के तीनों नेत्र ब्रह्माण्ड के गोले जैसा है. जो भी भक्त माता कालरात्रि की आराधना करते हैं उनके सामने बुरी शक्तियां नहीं टिकती हैं. मां कालरात्रि अपने बाएं हाथों में खड्ग धारण करती हैं और लोहे का कांटा भी धारण करती हैं।

माता कालरात्रि की आराधना सप्तमी तिथि पर हती है. आश्वीन शुक्ल सप्तमी तिथि की शुरुआत 28 सितंबर 2025 को दोपहर 02.28 बजे से हो रही है और 29 सितंबर को शाम के समय 04.31 बजे तिथि का समापन हो रहा है.

मां कालरात्रि पूजा विधि

सुबह प्रातः उठकर स्नान ध्यान करें और साफ कपड़े पहनें.

पूजा स्थल पर मां कालरात्रि की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराकर शृंगार करें.

मां को रोली, अक्षत, कुमकुम, फूल से लेकर धूप, दीप आदि चढ़ाएं.

माता को उनका प्रिय भोग अर्पित करें.

मां कालरात्रि के मंत्र बढ़ें और मां की आरती उतारें.

दुर्गा चालीसा पढ़ें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.

मां कालरात्रि की आरती कर पूजा को संपन्न करें.

मां कालरात्रि के मंत्र

मां कालरात्रि के मंत्र का जाप करें-

"ॐ कालरात्रि देव्ये नमः"

मां कालरात्रि के इस मंत्र के जाप से भय दूर होगा-

"ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ऊं कालरात्रि दैव्ये नमः"

मां कालरात्रि के इस मंत्र के जाप से जीवन के संकट दूर होंगे-

"या देवी सर्वभू‍तेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः"

मां कालरात्रि के प्रिय भोग

मां कालरात्रि का प्रिय भोग है गुड़ और चना. जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं.

मां कालरात्रि को भोग के रूप में शहद अर्पित करने से माता प्रसन्न होती हैं.

