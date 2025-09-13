नवरात्रि में जलाते हैं 'अखंड दीप'? घटस्थापना से पहले जान लें खास नियम और विधि, मां दुर्गा होंगी प्रसन्न

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि देवी आराधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है. इस दौरान नौ दिनों तक भक्त माता रानी के विविध स्वरूपों की पूजा करते हैं. मान्यता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ अखंड दीप जलाने से घर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है. यह अखंड दीप श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है. कहते हैं कि जो भक्त इस दीप को पूरी नवरात्रि मां दुर्गा के समक्ष या कलश के नजदीक जलाता है, उसके घर में सुख-समृद्धि की बरसात होती है. घर का प्रत्येक सदस्य निरोग, धनवान और भाग्यवान होता है. ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि 2025 में अखंड दीप जलाने की सही दिशा, विधि, नियम और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त.

अखंड दीप जलाने की सही दिशा

शारदीय नवरात्रि के दौरान पूजा स्थल में दीपक को हमेशा पूर्व दिशा या ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) की ओर रखें. यह दिशा ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है. दीपक को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर न रखें, इसे अशुभ माना जाता है.

अखंड दीप जलाने की विधि

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 को कलश स्थापना के साथ ही अखंड दीप जलाएं. इस अखंड दीप में शुद्ध देशी घी का प्रयोग सर्वोत्तम माना गया है, घी न मिलने पर तिल के तेल का उपयोग भी किया जा सकता है. बत्ती सूती या लाल धागे की बनाएं और उसे साफ पात्र में रखें. दीपक को हवा से सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर कांच या धातु का आवरण लगाएं ताकि लौ बुझ न पाए. दीपक को गेहूं या चावल की ढेरी पर रखकर जलाना शुभ होता है. अखंड दीप की देखभाल के लिए परिवार का कोई एक सदस्य जिम्मेदारी ले ताकि यह पूरी नवरात्रि अखंड रूप से जलता रहे.

अखंड दीप के नियम

शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले अखंड दीप से जुड़े खास नियम बताए गए हैं. अखंड दीप बार जलने के बाद नवरात्रि के समापन तक बुझना नहीं चाहिए. अखंड दीप को छूने या बाती बदलने से पहले स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण करना जरूरी है. अखंड दीप के पास अपवित्र वस्तुएं, जूते-चप्पल या गंदगी न रखें. नवरात्रि में रोजाना अखंड दीप को साक्षी मानकर मां दुर्गा के समीप दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या मंत्रों का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है.

शारदीय नवरात्रि 2025 की पूजन की तिथियां

नवरात्रि प्रारंभ- 22 सितंबर 2025 (सोमवार)

कलश स्थापना व शैलपुत्री पूजा- 22 सितंबर

ब्रह्मचारिणी पूजा- 23 सितंबर

चंद्रघंटा पूजा- 24 सितंबर

कुश्मांडा पूजा- 25 सितंबर

स्कंदमाता पूजा- 27 सितंबर

कात्यायनी पूजा- 28 सितंबर

कालरात्रि पूजा- 29 सितंबर

महागौरी पूजा- 30 सितंबर

सिद्धिदात्री पूजा और महानवमी- 1 अक्टूबर

विजयदशमी/दशहरा- 2 अक्टूबर 2025 (गुरुवार)

कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त (22 सितंबर 2025)

पूर्व मुहूर्त- सुबह 06:09 बजे से 08:06 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त- 11:49 बजे से 12:38 बजे तक

नवरात्रि में क्यों जलाते हैं अखंड दीप

नवरात्रि के दौरान अखंड दीप जलाने से मां दुर्गा विशेष प्रसन्न होती हैं. यह दीपक साधक की भक्ति का प्रतीक होता है और माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है. साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहती है.

