Shardiya Navratri 2025: इस बार शारदीय नवरात्रि में कब है महाअष्टमी और महानवमी, जानिए कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त

Navratri 2025 Ashtami Navami Kanya Pujan: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है. आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है. नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना का विधान है. दृक पंचांग के अनुसार, इस बार घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 10 मिनट से लेकर 8 बजकर 06 मिनट तक है. जबकि, घटस्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 50 मिनट से दोपहर 12 बजकर 39 मिनट तक रहेगा. ऐसे में इन शुभ मुहूर्तों में घटस्थापना की जा सकती है. शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है. महाअष्टमी और महनवमी को हवन और कन्या पूजन का विधान है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है और हवन कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है.

शारदीय नवरात्रि 2025 अष्टमी

दृक पंचांग के अनुसार, आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 29 सितंबर को शाम 4 बजकर 31 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 30 सितंबर को शाम 6 बजकर 6 मिनट पर होगी. अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजकर 12 मिनट से लेकर दोहर 1 बजकर 40 मिनट तक रहेगा. चूंकि, कई भक्त अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं. ऐसे में जो लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करेंगे, उनके लिए यह मुहूर्त उत्तम है.

शारदीय नवरात्रि 2025 नवमी

पंचांग के अनुसार, आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 30 सितबर को शाम 6 बजकर 06 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 1 अक्टूबर 2025 को रात 7 बजकर 1 मिनट पर होगी. नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 41 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 10 मिनट तक रहेगा. कई जगहों पर नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन का विधान है. ऐसे में इस मुहूर्त में हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं.

नवरात्रि 2025 कन्या पूजन मुहूर्त

वैसे तो लोग शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि पर भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है. इस लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, इसलिए इस दिन कन्या पूजन से विशेष शुभ फल प्राप्त होता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल नवमी तिथि 1 अक्टूबर को पड़ रही है. नवमी तिथि 30 सितंबर को शाम 6 बजकर 06 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 1 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 1 मिनट पर होगी. इस दिन शोभन योग का विशेष संयोग बन रहा है. यह शुभ योग दोपहर 1 बजकर 3 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा इस दिन अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 48 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. ऐसे में इस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं.

