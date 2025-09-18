नवरात्रि में दिखे मां दुर्गा के जुड़े ये सपने, समझिए 9 दिनों की पूजा हो गई सफल, बनेंगे बिगड़े काम

Shardiya Navratri 2025 Maa Durga Dream Meaning: हिंदू धर्म में नवरात्रि का समय अत्यंत शुभ और पावन माना जाता है. इस दौरान देवी दुर्गा और उनकी नौ शक्तियों की आराधना करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है. शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान देखे गए कुछ विशेष सपने आने वाले समय के शुभ-अशुभ संकेत दे सकते हैं. यदि यह सपने देवी मां से जुड़े हों तो इन्हें बेहद मंगलकारी माना जाता है. ध्यान रहे कि इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हो रहा है. माता रानी इस बार हाथी पर सवार होकर आएंगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा से जुड़े कौन से सपने शुभ माने जाते हैं और उनके क्या संकेत होते हैं.

मां दुर्गा का दर्शन होना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर नवरात्रि में किसी को सपने में मां दुर्गा या उनकी किसी रूप का दर्शन हो जाए, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है. यह संकेत देता है कि मां की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी.

शेर या सिंह का दिखना

मां दुर्गा का वाहन सिंह है. अगर नवरात्रि के दौरान सपने में शेर दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि साहस और शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं. यह सपना आने वाले समय में विजय और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है.

कमल का फूल देखना

कमल को देवी लक्ष्मी और दुर्गा दोनों से जोड़ा गया है. यदि नवरात्रि में सपने में कमल का फूल दिखाई दे, तो यह आर्थिक लाभ, घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि का संकेत है.

सफेद या लाल प्रकाश दिखाई देना

सपने में लाल या सफेद प्रकाश दिखना देवी मां की कृपा का प्रतीक है. लाल प्रकाश ऊर्जा, शक्ति और सफलता का सूचक है, जबकि सफेद प्रकाश शांति और सकारात्मकता का संकेत देता है.

मां दुर्गा के मंदिर का दर्शन

नवरात्रि के दौरान अगर सपने में मंदिर, घंटियों की आवाज या पूजा का दृश्य दिखाई दे, तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होने वाली है और जल्द ही आपको शुभ समाचार मिलेगा.

जल या नदी का प्रवाह देखना

शारदीय नवरात्रि के दौरान सपने में साफ पानी, नदी या जलधारा दिखना देवी मां की कृपा और शुद्धता का प्रतीक है.स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना संकेत है कि आपके जीवन में रुके हुए काम पूरे होंगे और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

