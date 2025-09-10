Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर ले आएं ये शुभ चीजें, मां दुर्गा रहेंगी मेहरबान

Shardiya Navratri 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है. इस दौरान प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना की जाएगी. दृक पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 21 सितंबर की देर रात 1 बजर 23 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इसका समापन 22 सितंबर को देर रात 2 बजकर 55 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से ही शुरू होगी और इसी दिन घटस्थापना भी की जाएगी. शास्त्रों के अनुसार, नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ शुभ चीजों को घर लाना बेहद जरूरी होता है. आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले किन शुभ चीजों को घर लाना चाहिए.

शुभता का प्रतीक है स्वास्तिक

स्वास्तिक हिंदू धर्म का प्रतीक है. यह शुभता और समृद्धि का सूचक भी है. शारदीय नवरात्रि से पहले स्वास्तिक को घर में लाना या उसका चिह्न बनाना अत्यंत शुभ माना गया है. नवरात्रि में स्वास्तिक को घर के पूजा स्थल पर स्थापित करें और हर रोज उसकी पूजा करें. ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि की वृद्धि होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

नवग्रह यंत्र

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवग्रह यंत्र सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए इस रत्न को घर में लगाने से सभी 9 ग्रहों से जुड़े दोष दूर होते हैं. कहा जाता है कि नवरात्रि से पहले इस यंत्र को खरीदकर घर लाने और प्रतिदिन उसकी पूजा-अर्चना करने से कुंडली से अशुभ ग्रहों से संबंधित दोष दूर होते हैं. इसलिए नवरात्रि में इस यंत्र को घर के पूजा स्थान पर स्थापित कर रोजाना पूजा करें.

महालक्ष्मी यंत्र

शारदीय नवरात्रि में कुछ यंत्रों के विशेष महत्व होता है, उन्हीं में से एक है- महालक्ष्मी यंत्र. कहते हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले महालक्ष्मी यंत्र को खरीदकर घर लाने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है. शास्त्रों के मुताबिक, यह यंत्र मां दुर्गा को भी बेहद प्रिय है. ऐसे में इस यंत्र को घर में स्थापित करने से धन से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं.

दक्षिणावर्ती शंख



किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में शंख का विशेष महत्व होता है. शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है. ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले एक दक्षिणावर्ती शंख खरीदकर जरूर घर लाएं. साथ ही रोजाना पूजा शुरू करने के वक्त और पूजन की समाप्ति पर शंख बजाएं. ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होंगी और घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि की तैयारी में इन गलतियों का रखें ध्यान, नोट कर लें घटस्थापना का मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि

श्रृंगार की सामग्रियां

नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के साथ-साथ उनका श्रृंगार करना भी जरूरी होता है. कहते हैं कि मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्रियां अत्यंत प्रिय है. ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले 16 श्रृंगार की वस्तुएं खरीदकर घर ले आएं और नवरात्रि में प्रतिदिन मां दुर्गा का श्रृंगार करें. ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी होगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)