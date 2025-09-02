Navratri 2025: नवरात्रि की तैयारी में इन गलतियों का रखें ध्यान, नोट कर लें घटस्थापना का मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि
Navratri 2025: नवरात्रि की तैयारी में इन गलतियों का रखें ध्यान, नोट कर लें घटस्थापना का मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि

Shardiya Navratri 2025: इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है. आइए जानते हैं घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और पूजा विधि. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 02, 2025, 04:41 PM IST
Shardiya Navratri 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार, 22 सितंबर 2025 से हो रही है. नौ दिनों तक चलने वाला यह पावन पर्व मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है. नवरात्रि का समापन 1 अक्टूबर (महानवमी) को होगा और इसके अगले दिन, यानी 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी या दशहरा मनाया जाएगा. परंपरा के अनुसार, नवरात्रि के पहले दिन, आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना (घटस्थापना) की जाती है. इसी दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा का विधान है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की तैयारी में किन गलतियों से बचना चाहिए और नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, घटस्थापना समय, पूजन सामग्री और पूजन विधि क्या है.

घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

पंचांग के मुताबिक, इस साल शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 को घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 09 मिनट से लेकर 8 बजकर 06 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दोपहर में घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 11 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक रहेगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन मुहूर्तों में घटस्थापना करना अत्यंत शुभ माना गया है. इसलिए शुभ समय में ही घटस्थापना करें.

मां दुर्गा के आगमन की सवारी

इस बार नवरात्रि की शुरुआत सोमवार को हो रही है और उस दिन हस्त नक्षत्र का संयोग भी रहेगा. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, सोमवार को नवरात्रि प्रारंभ होने पर मां दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है, जिसे बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है.

शारदीय नवरात्रि 2025 पूजन सामग्री

लाल या पीला कपड़ा, अक्षत, रोली, हल्दी, कुमकुम, दीपक, घी, बाती, माचिस, धूपबत्ती, अगरबत्ती, नारियल, सुपारी, फूल, पान के पत्ते, कलावा, माता की चुनरी, मिठाई और भोग इत्यादि.

कलश स्थापना के लिए सामग्री

मिट्टी का पात्र (जौ बोने हेतु), शुद्ध मिट्टी और जौ या गेहूं के बीज, कलश, गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते, नारियल, लाल वस्त्र, मौली, सुपारी, सिक्का, हल्दी. 

घटस्थापना की विधि

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सर्वप्रथम पूजास्थल की अच्छी तरह से सफाई करें. मिट्टी के पात्र में साफ मिट्टी भरकर उसमें जौ या गेहूं के बीज बोएं. अब एक कलश में गंगाजल, सुपारी, हल्दी, सिक्का और अक्षत डालें. कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें और लाल वस्त्र से लपेटा हुआ नारियल स्थापित करें. मंत्रोच्चारण के साथ कलश की स्थापना करें और नवरात्रि व्रत का संकल्प लें. 

नवरात्रि पूजा का नियम

कलश स्थापना के बाद पूरे नौ दिनों तक सुबह-शाम पूजन करें. कलश के पास घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या अन्य स्तोत्रों का पाठ करें. नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है.

शारदीय नवरात्रि पूजा विधि

नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले घर के पूजाघर या जिस स्थान पर पूजा करनी हो, उसकी अच्छी तरह सफाई करें. वहां गंगाजल छिड़ककर स्थान को शुद्ध करें. मिट्टी के बर्तन में शुद्ध मिट्टी भरकर उसमें जौ या गेहूं के बीज बोएं. एक कलश में गंगाजल, सुपारी, सिक्का, हल्दी और अक्षत डालें. कलश के ऊपर आम या अशोक के पांच पत्ते रखें और लाल वस्त्र से लपेटा नारियल स्थापित करें. मंत्रोच्चारण करते हुए कलश को पूजा स्थल पर स्थापित करें और व्रत का संकल्प लें. मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक और धूप जलाएं. माता को लाल या पीली चुनरी अर्पित करें. रोली, चावल, फूल और प्रसाद चढ़ाएं. रोज सुबह-शाम आरती करें. दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या स्तुति का पाठ करना शुभ माना जाता है.

यह भी पढ़ें: हाथी पर आगमन और मनुष्य की सवारी पर होगा मां दुर्गा का प्रस्थान, चौंकाने वाले हैं नवरात्रि के संकेत

अखंड ज्योति

धार्मिक परंपरा के अनुसार, शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का विशेष महत्व है. इसे मां दुर्गा की अखंड कृपा का प्रतीक माना जाता है. इसलिए शारदीय नवरात्रि में अखंड दीपक को अकेला ना छोड़े और न ही उसका तेल या घी समाप्त होने दें. दीपक में समय-समय पर तेल या घी डालते रहें, ताकि वह अखंड जलता रहे.

कन्या पूजन

शारदीय नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है. इस दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें उपहार और दक्षिणा दी जाती है. इसे मां दुर्गा को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ और कारगर उपाय माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Navratri 2025

;