Navratri 2025: हाथी पर आगमन और मनुष्य की सवारी पर होगा मां दुर्गा का प्रस्थान, चौंकाने वाले हैं नवरात्रि के संकेत

Navratri 2025 Maa Durga Vehicle: हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का पर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है. इस दौरान मां दुर्गा पृथ्वी पर आगमन करती हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं. शास्त्रों में वर्णित है कि देवी किस दिन, किस वाहन पर आती और जाती हैं, इसका विशेष संकेत और महत्व होता है. इससे साल भर के शुभ-अशुभ संकेतों का ज्ञान मिलता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार, 22 सितंबर से होगी. जबकि, इसका समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के साथ होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार मां दुर्गा के आगमन और प्रस्थान की सवारी क्या है और यह क्या संकेत दे रही है.

मां दुर्गा आगमन विचार

शशिसूर्ये गजारूढ़ा, शनिभौमे तुरंगमे।

गुरुशुक्रे च दोलायां बुधे नौका प्रकीर्तिता।।

मां दुर्गा आगमन फल

गजे च जलदा देवी, छत्रभङ्ग तुरंगमे।

नौकायां सर्व सिद्धिस्यात् दोलायां मरणं धुव्रम्।।

रविवार और सोमवार को आगमन( नवरात्र शुरू होने का दिन) होता है तो वाहन हाथी है जो जल की वृष्टि कराने वाला है, शनिवार और मंगलवार को आगमन होता है तो राजा और सरकार को पद से हटना पड़ सकता है, गुरूवार और शुक्रवार को आगमन हो तो दोला (खटोला) पर आगमन होता है जो जन हानि, रक्तपात होना बताता है, बुधवार को आगमन हो तो देवी नौका (नाव) पर आती है तब भक्ंतो को सभी सिद्धि देती हैं.

देवी का प्रस्थान फल

शशिसूर्यदिने यदि सा विजया, महिषा गमनेरूज शोककरा

शनिभौमे यदि सा विजया चरणायुधयानकरी विकला

बुधशुक्रे यदि सा विजया गजवाहनगा शुभवृष्टिकरा

सुरराजगुरौ यदि सा विजया नरवाहनगा शुभसौख्यकरा

यानी विजयादशमी यदि रविवार और सोमवार को पड़े तो मां दुर्गा का प्रस्थान महिष (भैंस) पर होता है, जो शोक देता है. वहीं, अगर शनिवार और मंगलवार को विजया दशमी हो तो मां दुर्गा मुर्गा के वाहन पर जाती है तब जनता विकल तबाही का अनुभव करती है. इसके अलावा अगर बुध और शुक्रवार को विजयादशमी पड़े तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर जाती हैं. ऐसे में मां शुभ वृष्टि देती हैं , गुरूवार को विजयादशमी हो तो मनुष्य की सवारी होता है जो सुख शान्ति मिलती है.

