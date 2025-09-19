कई साल बाद नवरत्रि पर बना ऐसा गजब संयोग, मां दुर्गा भर-भरकर देंगी आशीर्वाद, हर मनोकामना होगी पूरी

Navratri 2025 September: अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होती हैं और नवमी तिथि पर समाप्‍त होती हैं. इस साल 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ होंगी और 1 अक्‍टूबर को समाप्‍त होंगी. फिर 2 अक्‍टूबर को दशहरा मनाया जाएगा. इस साल नवरात्रि पर एक नहीं कई शुभ संयोग बन रहे हैं. जिससे नवरात्रि व्रत और पूजा का ज्‍यादा फल मिलेगा. जानिए नवरात्रि पर कौन-कौनसे शुभ योग बन रहे हैं.

9 नहीं 10 दिन की होंगी नवरात्रि

इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन की बजाय 10 दिन की होंगी. ऐसा इसलिए है क्‍योंकि नवरात्रि की चतुर्थी तिथि 2 दिन रहेगी. धर्म-शास्‍त्रों में नवरात्रि के दिन बढ़ना बेहद शुभ माना गया है. इससे मां दुर्गा की पूजा-आराधना करने के लिए 1 दिन अतिरिक्‍त मिलता है और कृपा भी ज्‍यादा प्राप्‍त होती है. पंचांग के अनुसार नवरात्रि की चतुर्थी तिथि 25 सितंबर और 26 सितंबर दोनों दिन रहेगी. दरअसल 26 सितंबर को सूर्योदय के पश्चात प्रात: काल 6:48 बजे तक चतुर्थी होने के कारण उदयातिथि में 26 को भी चतुर्थी का मान होगा. चतुर्थी तिथि के दोनों दिन मां दुर्गा के कूष्माण्डा रूप की पूजा होगी.

9 साल बाद बना संयोग

ऐसा संयोग 9 साल बाद बन रहा है, जब शारदीय नवरात्रि के दिन बढ़े हैं और यह 10 दिन की होंगी. इससे पहले साल 2016 में ऐसा संयोग बना था और 10 दिन की शारदीय नवरात्रि हुई थीं.

ग्रहों की भी शुभ स्थिति

इसके अलावा 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ के दिन ग्रह नक्षत्रों का भी उत्तम योग बन रहा है. नवरात्रि के पहले दिन मंगल तुला राशि में, शुक्र सिंह राशि में, सूर्य कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह में, गुरु कर्क में और शनि मीन राशि में रहेंगे. साथ ही अश्विन प्रतिपदा के दिन हस्त नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. इन शुभ मुहूर्तों में नवरात्रि की कलश स्थापना होगी.

हाथी पर माता का आगमन

इसके अलावा इस बार माता की सवारी हाथी होगी. मां दुर्गा का हाथी की सवारी पर आगमन बहुत शुभ माना जाता है. यह कृषि, व्यापार में उन्‍नति के योग बनाता है. जीवन में खुशियां लाता है.

कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त

22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक रहने वाला है.

