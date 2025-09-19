कई साल बाद नवरत्रि पर बना ऐसा गजब संयोग, मां दुर्गा भर-भरकर देंगी आशीर्वाद, हर मनोकामना होगी पूरी
कई साल बाद नवरत्रि पर बना ऐसा गजब संयोग, मां दुर्गा भर-भरकर देंगी आशीर्वाद, हर मनोकामना होगी पूरी

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाली हैं और इस साल इन नवरात्रि पर अद्भुत संयोग बन रहा है. जिससे भक्‍तों को मां दुर्गा का भरपूर आशीर्वाद पाने का मौका मिलेगा. साथ ही माता का हाथी की सवारी पर आगमन भी सुख-समृद्धि देने वाला है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:41 AM IST
कई साल बाद नवरत्रि पर बना ऐसा गजब संयोग, मां दुर्गा भर-भरकर देंगी आशीर्वाद, हर मनोकामना होगी पूरी

Navratri 2025 September: अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होती हैं और नवमी तिथि पर समाप्‍त होती हैं. इस साल 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ होंगी और 1 अक्‍टूबर को समाप्‍त होंगी. फिर 2 अक्‍टूबर को दशहरा मनाया जाएगा. इस साल नवरात्रि पर एक नहीं कई शुभ संयोग बन रहे हैं. जिससे नवरात्रि व्रत और पूजा का ज्‍यादा फल मिलेगा. जानिए नवरात्रि पर कौन-कौनसे शुभ योग बन रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: गुरु का केंद्र त्रिकोण योग शुरू करेगा इन राशियों का गोल्‍डन टाइम, राजशाही में बीतेगा हर दिन, बनेंगे अमीर

9 नहीं 10 दिन की होंगी नवरात्रि 

इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन की बजाय 10 दिन की होंगी. ऐसा इसलिए है क्‍योंकि नवरात्रि की चतुर्थी तिथि 2 दिन रहेगी. धर्म-शास्‍त्रों में नवरात्रि के दिन बढ़ना बेहद शुभ माना गया है. इससे मां दुर्गा की पूजा-आराधना करने के लिए 1 दिन अतिरिक्‍त मिलता है और कृपा भी ज्‍यादा प्राप्‍त होती है. पंचांग के अनुसार नवरात्रि की चतुर्थी तिथि 25 सितंबर और 26 सितंबर दोनों दिन रहेगी. दरअसल 26 सितंबर को सूर्योदय के पश्चात प्रात: काल 6:48 बजे तक चतुर्थी होने के कारण उदयातिथि में 26 को भी चतुर्थी का मान होगा. चतुर्थी तिथि के दोनों दिन मां दुर्गा के कूष्माण्डा रूप की पूजा होगी.

यह भी पढ़ें: मां लक्ष्‍मी की कृपा लेकर पैदा होते है इस मूलांक के लोग, करोड़पति बनने की होती है फुल गारंटी

9 साल बाद बना संयोग 

ऐसा संयोग 9 साल बाद बन रहा है, जब शारदीय नवरात्रि के दिन बढ़े हैं और यह 10 दिन की होंगी. इससे पहले साल 2016 में ऐसा संयोग बना था और 10 दिन की शारदीय नवरात्रि हुई थीं. 

ग्रहों की भी शुभ स्थिति 

इसके अलावा 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ के दिन ग्रह नक्षत्रों का भी उत्तम योग बन रहा है. नवरात्रि के पहले दिन मंगल तुला राशि में, शुक्र सिंह राशि में, सूर्य कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह में, गुरु कर्क में और शनि मीन राशि में रहेंगे. साथ ही अश्विन प्रतिपदा के दिन हस्त नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. इन शुभ मुहूर्तों में नवरात्रि की कलश स्थापना होगी. 

यह भी पढ़ें: 24 घंटे में बदलेगी किस्‍मत, अद्भुत शुक्रादित्‍य योग देगा सिंह समेत 4 राशि वालों को बेहिसाब शोहरत, पैसा भी मिलेगा

हाथी पर माता का आगमन 

इसके अलावा इस बार माता की सवारी हाथी होगी. मां दुर्गा का हाथी की सवारी पर आगमन बहुत शुभ माना जाता है. यह कृषि, व्यापार में उन्‍नति के योग बनाता है. जीवन में खुशियां लाता है. 

कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त

22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक रहने वाला है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

Shraddha Jain

Shardiya Navratri 2025

;