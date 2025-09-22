Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और माता की प्रिय भोग!

Shardiya Navratri 2025 Day 2 Puja: नवरात्रि का उत्सव घर में पवित्रता लाता है और घर को सकारात्मकता से भर देता है. शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुका है और माता शैलपुत्री की पूजा आराधना के बाद दूसरे दिन यानी 23 सितंबर को ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है. आश्वीन शुक्ल द्वितीया तिथि पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है. ऐसे में आइए जानें माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है, किसी मंत्रों के जा से माता को प्रसन्न किया जा सकता है. इस कड़ी में इन बातों के साथ ही ये भी जानेंगे कि माता को कौन से भोग अति प्रिय हैं और माता की पूजा की विधि क्या है.

मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है

मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत शांत, सौम्य और तेजवान है. सफेद वस्त्र धारण करने वाली माता ने अपने दाहिने हाथ में जपमाला लिया है और माता के बाएं हाथ में कमंडल है. ब्रह्मचर्य, तपस्या और संयम का साधे हुए माता अपने भक्तों को धैर्य, साहस और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित और उत्साहित करती हैं. मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त को तप की शक्ति, संयमित रहने का साहस और उन्नति का वारदान प्राप्त होता है. माता की पूजा आराधना करने से मानसिक शांति मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है. छात्रों को ज्ञान और विद्या प्राप्ति करने में सुगमता आती है.

मां ब्रह्मचारिणी के प्रिय भोग

मां ब्रह्मचारिणी को नवरात्रि के दूसरे दिन उनके प्रिय भोग अर्पित करें. मां को मीठे पकवान का भोग प्रिय है. देवी मां को मिश्री का भोग अर्पित करें. इस भोग को पाकर मां भक्त को लंबी आयु का आशीर्वाद देती है. भक्त के जीवन में सफलता मिलती जाती है और सकारात्मकता बनी रहती है.

मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि

मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए बैठें.

सबसे पहले माता का ध्यान करते हुए हाथ में फूल लें और मंत्र उच्चारण व प्रार्थना करें.

देवी मां पंचामृत से स्नान कराकर उनको कुमकुम, अक्षत व फूल अर्पित करें.

मां को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं.

देवी मां को उनके प्रिय भोग अर्पित करें. पान-सुपारी अर्पित करें.

घी का दीया जलाकर और कपूर जलाकर आरती करें ताकि पूजा संपन्न हो सके.

अंत में भूल चूक के लिए माता से क्षमा मांगे और प्रसाद को भक्तों में बांटें.

मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र

ये है मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र

"ऊँ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नम:"

इस मंत्र का करें जाप

"ब्रह्मचारयितुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी।

सच्चीदानन्द सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते।"

यह मंत्र है अति शुभ फलदायी

"या देवी सर्वभेतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।"

इस मंत्र का करें सच्चे मन से जाप

"दधाना कर मद्माभ्याम अक्षमाला कमण्डलू।

देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा।।"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

