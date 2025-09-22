Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और माता की प्रिय भोग!
Advertisement
trendingNow12932593
Hindi Newsधर्म

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और माता की प्रिय भोग!

Shardiya Navratri 2025 Day 2 Maa Brahmacharini: 23 सितंबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करेंगी. आइए जानें विधि, मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र और माता के प्रिय भोग क्या है और उनका स्वरूप कैसा है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Navratri Day 2 Puja Maa Brahmacharini
Navratri Day 2 Puja Maa Brahmacharini

Shardiya Navratri 2025 Day 2 Puja: नवरात्रि का उत्सव घर में पवित्रता लाता है और घर को सकारात्मकता से भर देता है. शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुका है और माता शैलपुत्री की पूजा आराधना के बाद दूसरे दिन यानी 23 सितंबर को ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है. आश्वीन शुक्ल द्वितीया तिथि पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है. ऐसे में आइए जानें माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है, किसी मंत्रों के जा से माता को प्रसन्न किया जा सकता है. इस कड़ी में इन बातों के साथ ही ये भी जानेंगे कि माता को कौन से भोग अति प्रिय हैं और माता की पूजा की विधि क्या है.

मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है
मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत शांत, सौम्य और तेजवान है. सफेद वस्त्र धारण करने वाली माता ने अपने दाहिने हाथ में जपमाला लिया है और माता के बाएं हाथ में कमंडल है. ब्रह्मचर्य, तपस्या और संयम का साधे हुए माता अपने भक्तों को धैर्य, साहस और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित और उत्साहित करती हैं. मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त को तप की शक्ति, संयमित रहने का साहस और उन्नति का वारदान प्राप्त होता है. माता की पूजा आराधना करने से मानसिक शांति मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है. छात्रों को ज्ञान और विद्या प्राप्ति करने में सुगमता आती है. 

मां ब्रह्मचारिणी के प्रिय भोग
मां ब्रह्मचारिणी को नवरात्रि के दूसरे दिन उनके प्रिय भोग अर्पित करें. मां को मीठे पकवान का भोग प्रिय है. देवी मां को मिश्री का भोग अर्पित करें. इस भोग को पाकर मां भक्त को लंबी आयु का आशीर्वाद देती है. भक्त के जीवन में सफलता मिलती जाती है और सकारात्मकता बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि
मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए बैठें.
सबसे पहले माता का ध्यान करते हुए हाथ में फूल लें और मंत्र उच्चारण व प्रार्थना करें.
देवी मां पंचामृत से स्नान कराकर उनको कुमकुम, अक्षत व फूल अर्पित करें.
मां को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं.
देवी मां को उनके प्रिय भोग अर्पित करें. पान-सुपारी अर्पित करें.
घी का दीया जलाकर और कपूर जलाकर आरती करें ताकि पूजा संपन्न हो सके. 
अंत में भूल चूक के लिए माता से क्षमा मांगे और प्रसाद को भक्तों में बांटें. 

मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र
ये है मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र 
"ऊँ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नम:"

इस मंत्र का करें जाप 
"ब्रह्मचारयितुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी।
सच्चीदानन्द सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते।"

यह मंत्र है अति शुभ फलदायी
"या देवी सर्वभेतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।"

इस मंत्र का करें सच्चे मन से जाप 
"दधाना कर मद्माभ्याम अक्षमाला कमण्डलू।
देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा।।"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर शनिदोष से मुक्ति चाहिए तो करें नौ दिन ये उपाय, साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव होगा कम!

और पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: अचानक बुझ जाए नवरात्रि की अखंड ज्योति तो घबराएं नहीं, करें यह एक काम, मिलेगा पूजा का पूरा फल!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Shardiya Navratri 2025

Trending news

पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
Air India Express
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
kolkata
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
GST
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
;