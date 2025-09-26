Advertisement
trendingNow12937419
Hindi Newsधर्म

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के छठे दिन करें मां कात्यायनी की आरती, जपें माता के ये शक्तिशाली मंत्र!

Shardiya Navratri 2025 Day 6 Katyayani Mata ki Aarti: जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, दुर्गा मा के मां कात्यायनी की उपासना के समय इस आरती को गाकर माता को प्रसन्न कर सकते हैं. आइए मां कात्यायनी की आरती जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shardiya Navratri 2025 Day 6 Katyayani Mata Ki Aarti
Shardiya Navratri 2025 Day 6 Katyayani Mata Ki Aarti

Katyayani Mata ki Aarti Lyrics in Hindi: नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी माता स्वरूप की पूजा की जाती है. इस दिन विधि विधान से कात्यायनी माता की पूजा कर भक्त उनकी कृपा प्राप्त करते हैं. इसी तरह नवरात्रि के छठे दिन की उपासना में माता की आरती गाकर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है. आइए कात्यायनी माता की आरती... जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जानेंआ. 

कात्यायनी माता की आरती ( Katyayani Mata Ki Aarti in Hindi)

"जय जय अम्बे, जय कात्यायनी,"
"जय जगमाता, जग की महारानी।"

Add Zee News as a Preferred Source

"बैजनाथ स्थान तुम्हारा,"
"वहां वरदाती नाम पुकारा।"

"कई नाम हैं," कई धाम हैं,"
"यह स्थान भी तो सुखधाम है।"

"हर मंदिर में जोत तुम्हारी,"
"कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी।"

"हर जगह उत्सव होते रहते,"
"हर मंदिर में भक्त हैं कहते।"

"कात्यायनी रक्षक काया की,"
"ग्रंथि काटे मोह माया की।"

"झूठे मोह से छुड़ाने वाली,"
"जय जय अम्बे, जय कात्यायनी।"

"जय जगमाता, जग की महारानी,"
"अपना नाम जपाने वाली।"

"बृहस्पतिवार को पूजा करियो,"
"ध्यान कात्यायनी का धरियो।"

"हर संकट को दूर करेगी,"
"भंडारे भरपूर करेगी।"

"जो भी मां को भक्त पुकारे,"
"कात्यायनी सब कष्ट निवारे।"

"जय जय अम्बे, जय कात्यायनी,"
"जय जगमाता," जग की महारानी।"

मां कात्यायनी मंत्र
ये है मां कात्यायनी का शक्तिशाली मंत्र
'ॐ ह्रीं नम:।।'
चन्द्रहासोज्जवलकराशार्दुलवरवाहना।
कात्यायनी शुभं दद्याद्देवी दानवघातिनी।।
ॐ देवी कात्यायन्यै नमः॥

इस मंत्र का करें जाप
कात्यायनी महामाये , महायोगिन्यधीश्वरी।
नन्दगोपसुतं देवी, पति मे कुरु ते नमः।।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Diwali Calendar 2025: धनतेरस... नरक चतुर्दशी से भाई दूज की डेट का कन्फ्यूजन होगा दूर, नोट करें दिवाली के शुभ मुहूर्त की पूरी लिस्ट!

और पढ़ें- Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन मंत्रों का जाप कर पाएं मानसिक शांति, मिलेगी महादेव की कृपा और कुबेर देव से धन का आशीर्वाद!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Shardiya Navratri 2025

Trending news

ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
Ayodhya case
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
;