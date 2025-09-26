Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के छठे दिन करें मां कात्यायनी की आरती, जपें माता के ये शक्तिशाली मंत्र!

Katyayani Mata ki Aarti Lyrics in Hindi: नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी माता स्वरूप की पूजा की जाती है. इस दिन विधि विधान से कात्यायनी माता की पूजा कर भक्त उनकी कृपा प्राप्त करते हैं. इसी तरह नवरात्रि के छठे दिन की उपासना में माता की आरती गाकर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है. आइए कात्यायनी माता की आरती... जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जानेंआ.

कात्यायनी माता की आरती ( Katyayani Mata Ki Aarti in Hindi)

"जय जय अम्बे, जय कात्यायनी,"

"जय जगमाता, जग की महारानी।"

Add Zee News as a Preferred Source

"बैजनाथ स्थान तुम्हारा,"

"वहां वरदाती नाम पुकारा।"

"कई नाम हैं," कई धाम हैं,"

"यह स्थान भी तो सुखधाम है।"

"हर मंदिर में जोत तुम्हारी,"

"कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी।"

"हर जगह उत्सव होते रहते,"

"हर मंदिर में भक्त हैं कहते।"

"कात्यायनी रक्षक काया की,"

"ग्रंथि काटे मोह माया की।"

"झूठे मोह से छुड़ाने वाली,"

"जय जय अम्बे, जय कात्यायनी।"

"जय जगमाता, जग की महारानी,"

"अपना नाम जपाने वाली।"

"बृहस्पतिवार को पूजा करियो,"

"ध्यान कात्यायनी का धरियो।"

"हर संकट को दूर करेगी,"

"भंडारे भरपूर करेगी।"

"जो भी मां को भक्त पुकारे,"

"कात्यायनी सब कष्ट निवारे।"

"जय जय अम्बे, जय कात्यायनी,"

"जय जगमाता," जग की महारानी।"

मां कात्यायनी मंत्र

ये है मां कात्यायनी का शक्तिशाली मंत्र

'ॐ ह्रीं नम:।।'

चन्द्रहासोज्जवलकराशार्दुलवरवाहना।

कात्यायनी शुभं दद्याद्देवी दानवघातिनी।।

ॐ देवी कात्यायन्यै नमः॥

इस मंत्र का करें जाप

कात्यायनी महामाये , महायोगिन्यधीश्वरी।

नन्दगोपसुतं देवी, पति मे कुरु ते नमः।।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Diwali Calendar 2025: धनतेरस... नरक चतुर्दशी से भाई दूज की डेट का कन्फ्यूजन होगा दूर, नोट करें दिवाली के शुभ मुहूर्त की पूरी लिस्ट!

और पढ़ें- Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन मंत्रों का जाप कर पाएं मानसिक शांति, मिलेगी महादेव की कृपा और कुबेर देव से धन का आशीर्वाद!