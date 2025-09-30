Advertisement
Hindi Newsआरती

दुर्गा नवमी पर करें मां सिद्धिदात्री स्तोत्र का पाठ!

Shardiya Navratri 2025 Day 9: कमल पुष्प पर विराजमान देवी सिद्धिदात्री सिंह की सवारी करने वाली है जिनकी चार भुजा है. शारदीय नवरात्रि के नौवें दिन  मां सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है. आइए जानें पूजा के समय मां सिद्धिदात्री स्तोत्र का पाठ करना चाहिए.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 30, 2025, 07:55 PM IST
Shardiya Navratri 2025
Shardiya Navratri Day 9 Maa Siddhidatri Stotra: शारदीय नवरात्रि के नौवें दिन और आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है. मान्यता है कि देवी आदि शक्ति का सिद्धिदात्री स्वरूप भगवान शिव के वाम अंग से प्रकट हुआ. माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने से साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगती है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है. मां सिद्धिदात्री की पूजा में अगर मां सिद्धिदात्री स्त्रोत का पाठ करें तो यह घर में सकारात्मकता ला सकता है.

॥मां सिद्धिदात्री स्तोत्र॥ Maa Siddhidatri Stotra
॥ ध्यान मंत्र ॥
"वन्दे वांछित मनोरथार्थ चन्द्रार्धकृत शेखराम्।"
कमलस्थिताम् चतुर्भुजा सिद्धीदात्री यशस्विनीम् ॥"
अर्थ – मैं मनोवांछित लाभ करने पाने के लिए, सभी मनोरथ को पूरा करने वाली, मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली और कमल पुष्प पर विराजमान रहने वाली, चार भुजाओं वाली, यश दात्री माँ सिद्धिदात्री की, मैं वंदना करता हूं.

स्वर्णवर्णा निर्वाणचक्रस्थिताम् नवम् दुर्गा त्रिनेत्राम्। 
शंख, चक्र, गदा, पद्मधरां सिद्धीदात्री भजेम् ॥
अर्थ - सिद्धिदात्री माता के शरीर का स्वर्ण धातु के रंग जैसा चमकदार है। माता हमारे निर्वाण चक्र में स्थित हैं और उसे मजबूत करती हैं. मां दुर्गा का नौवां रूप- सिद्धिदात्री माता के तीन नेत्र हैं। माता ने हाथों में शंख, चक्र, गदा व कमल पुष्प लिया है. हम सिद्धिदात्री माता के नाम भजते हैं. 

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्। 
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि रत्नकुण्डल मण्डिताम् ॥
अर्थ – माता सिद्धिदात्री पीले रंग के वस्त्र में होती है जिनके मुख पर स्नेह के भाव हैं. माता कई आभूषणों से सजी है और माता ने मंजीर, हार, केयूर, किंकिणी व रत्नों के कुंडल धारण किया है.

प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोला पीन पयोधराम्। 
कमनीयां लावण्यां श्रीणकटिं निम्ननाभि नितम्बनीम् ॥
अर्थ – माता सिद्धिदात्री की पूजा मैं प्रसन्न मन से करता हूं. माता का रूप बहुत सुंदर, कमनीय, रमणीय है, माता वैभव युक्त हैं. माता की आराधना तीनों लोकों में होती है.

स्तोत्र
कञ्चनाभा शङ्खचक्रगदापद्मधरा मुकुटोज्वलो।
स्मेरमुखी शिवपत्नी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥

अर्थ - सिद्धिदात्री देवी की आभा से अभय मिलता है और भय दूर हो जाते हैं। माता के हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल है. मस्तक पर मुकुट है. जिससे प्रकाश निकलता है. मुख पर आनंद है. मैं सिद्धिदात्री माता को नमन करता हूं।

पटाम्बर परिधानां नानालङ्कार भूषिताम्। 
नलिस्थिताम् नलनार्थी सिद्धीदात्री नमोऽस्तुते ॥
अर्थ – मां सिद्धिदात्री पीले रंग के परिधान धारण करती हैं और आभूषणों से अपना श्रृंगार किया हुआ है। कमल पुष्प पर विराजमान हैं. माता के हाथों में भी कमल पुष्प है। में सिद्धिदात्री माता को नमन करता हूं।

परमानन्दमयी देवी परब्रह्म परमात्मा। 
परमशक्ति, परमभक्ति, सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते ॥
अर्थ - देवी सिद्धिदात्री आनंद प्रदान करती हैं और परम सत्य व परम ब्रह्म का माता रूप हैं जो सर्वशक्तिशाली है और परमभक्ति का स्वरूप हैं। मैं मां सिद्धिदात्री को नमन करता हूँ।

विश्वकर्ती, विश्वभर्ती, विश्वहर्ती, विश्वप्रीता।
विश्व वार्चिता, विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥
अर्थ - माता सिद्धिदात्री विश्व को चलाती हैं, जीवन देती हैं, जीवन लेती हैं और विश्व में प्रेम का संचार माता ही करती हैं। विश्व के प्राणियों की चिंता को दूर करती हैं. मैं सिद्धिदात्री मां को बारंबार नमन करता हूं।

भुक्तिमुक्तिकारिणी भक्तकष्टनिवारिणी।
भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥
अर्थ- सिद्धिदात्री माता हमें भक्ति व मुक्ति देती है तथा हमारे कष्टों का निवारण करती है. माता हमें भवसागर पार करवाती हैं. मैं माता को नमन करता हूं।

धर्मार्थकाम प्रदायिनी महामोह विनाशिनीं।
मोक्षदायिनी सिद्धीदायिनी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥
अर्थ- मां सिद्धिदात्री हमें धर्म, अर्थ और काम का फल देती हैं. सांसारिक मोहमाया के बंधन से मुक्ति दिलाती हैं. माता हमें मोक्ष व सिद्धियां देती हैं. मैं सिद्धिदात्री देवी को मैं प्रणाम करता हूं.

मां सिद्धिदात्री कवच
ॐकारः पातु शीर्षो माँ, ऐं बीजम् माँ हृदयो।
हीं बीजम् सदापातु नभो गृहो च पादयो॥
ललाट कर्णो श्रीं बीजम् पातु क्लीं बीजम् माँ नेत्रम् घ्राणो।
कपोल चिबुको हसौ पातु जगत्प्रसूत्यै माँ सर्ववदनो॥

;