Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के पहले दिन अगर नहीं कर सकते हैं पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो क्या करें? जानिए

Shardiya Navratri 2025 Durga Path Niyam Vidhi: अक्सर भक्त नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना के बाद यह संकल्प लेते हैं कि वे पूरे नौ दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, लेकिन समय या परिस्थिति के कारण कई बार इसे पूर्ण करना संभव नहीं हो पाता. ऐसे में शास्त्रों में विकल्प बताए गए हैं. इससे पहले आप शारदीय नवरात्रि में घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त जान लीजिए. दृक पंचांग के अनुसार, इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होने जा रही है. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 सितंबर को देर रात 1 बजकर 23 मिनट से होगी. जबकि इस तिथि का समापन 22 सितंबर 2025 को देर रात 2 बजकर 55 मिनट पर होगा. आइए अब जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि में अगर रोजाना दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ (1 ले लेकर 13 अध्याय तक) नहीं कर सकें तो फिर इसका वैकल्पिक उपाय क्या है और क्या कर सकते हैं.

पहले दिन पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ न कर सकें तो क्या करें?

नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती (जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है) का पाठ सर्वोत्तम माना गया है. इसमें कुल 13 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो तीन खंडों में विभाजित हैं- प्रथम चरित- महाकाली की महिमा, मध्य चरित-महालक्ष्मी की महिमा और उत्तर चरित- महासरस्वती की महिमा का बखान किया गया है. मान्यता है कि इस पाठ से साधक को देवी की कृपा, भय से मुक्ति, सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है.

पहले दिन पूरा पाठ न कर पाने की स्थिति में

नवरात्रि 2025 (22 सितंबर से प्रारंभ) के पहले दिन घटस्थापना के बाद कई भक्त पूरा सप्तशती पाठ करना चाहते हैं. लेकिन व्यस्तता, स्वास्थ्य या समय की कमी से सभी अध्याय एक साथ पढ़ पाना संभव नहीं होता. ऐसी स्थिति में क्या करें? शास्त्र और परंपराएं इसके कुछ आसान समाधान बताती हैं.

संकल्प लेकर आंशिक पाठ

यदि पूरा सप्तशती पाठ न हो पाए, तो पहले दिन मूल संकल्प लेकर यह वचन दें कि आप अगले नौ दिनों में धीरे-धीरे इसका पाठ पूर्ण करेंगे. उदाहरण के तौर पर पहले दिन केवल अथ ध्यानं, अथ अर्गला स्तोत्र और प्रथम चरित पढ़ें. अगले दिनों में शेष अध्याय पूरे करें.

सप्तशती का संक्षिप्त पाठ

कुछ ग्रंथों में संक्षिप्त रूप से पाठ करने का भी उल्लेख है- पहले दिन कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ करें. प्रत्येक दिन देवी के एक स्वरूप की स्तुति करते हुए एक अध्याय पढ़ें. नवमी या अष्टमी तक पूरा सप्तशती का पाठ पूरा हो जाएगा.

सप्तशती का पारायण किसी पंडित से करवाना

शारदीय नवरात्रि में अगर पूरे श्लोक पढ़ना संभव न हो, तो किसी योग्य पंडित या विद्वान से दुर्गा सप्तशती पारायण करवाना भी शास्त्र सम्मत है. इस दौरान साधक को केवल श्रद्धा और भक्ति से उपस्थित रहना चाहिए.

सप्तशती के स्थान पर स्तोत्र और मंत्र

समयाभाव होने पर सप्तशती के स्थान परआप देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और देवी सूक्त या फिर सिर्फ ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं.

विशेष सावधानियां

शारदीय नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले स्नान, शुद्ध वस्त्र और पूजा स्थल की पवित्रता का ध्यान रखें. हर अध्याय के अंत में देवी को पुष्प या अक्षत अर्पित करें. संकल्प लेते समय स्पष्ट कहें कि आप पूरा पाठ एक ही दिन नहीं कर सकते, परंतु नौ दिनों में या सुविधा अनुसार पूरा करेंगे.

