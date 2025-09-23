Durga Visarjan 2025 इस बार दुर्गा विसर्जन के लिए कितने मिनट का मुहूर्त, 1 या 2 अक्टूबर का कन्फ्यूजन दूर कर नोट करें तिथि और विधि!

Durga Visarjan 2025 Date Time: सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि और दशहरा पर्व का बहुत महत्व है. हर घर में मां दुर्गा की आराधना की जाती है. कुछ घरों में मां दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित करने का भी विधान है. हालांकि दुर्गा विसर्जन किस दिन होगा इसे लेकर थोड़ा असमंजस है. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुका है. जिसका समापन नवमी तिथि पर होगा. वहीं दशमी तिथि पर दुर्गा विसर्जन किया जाएगा. अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि साल 2025 में 1 अक्टूबर को होगा या 2 अक्टूबर को होगा. आइए जानें दुर्गा विसर्जन करने की तिथि शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.

दुर्गा विसर्जन 2025 का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन माह की दशमी तिथि की शुरुआत 1 अक्टूबर की शाम को 07:01 बजे से लेकर 02 अक्टूबर की शाम 07:10 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि में 2 अक्टूबर 2025 को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा. साथ ही विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाएगा.2 अक्टूबर 2025 को सुबह काल 06:32 मिनट से लेकर सुबह 08:54 बजे दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा.

दुर्गा विसर्जन की पूजा विधि

दुर्गा विसर्जन के दिन मां दुर्गा का धन्यवाद करें कि वे आपके घर पर विराजमान हुईं.

सबसे पहले माता रानी को रोली अर्पित करें, अक्षत, फूल और भोग में फूल मिठाई कपड़े अर्पित करें.

देसी घी का एक दीया जला लें और फिर माता के सामने ही दुर्गा चालीसा का पाठ करें

मां दुर्गा की भव्य आरती करें.

माता रानी को सिंदूर अर्पित करें और परिवार जन को भी सिंदूर लगाएं.

ढोल-नगाड़े के साथ माता रानी को विदाई दें और साथ में मां के जयकारे लगाएं.

मंडप के कलश पर रखी चुनरी को उठाले और नारियल को भी उठाकर घर की विवाहित महिला सौंप दें.

माता की प्रतिमा को पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित करें.

कलश में की सामग्री को घर में छिड़कें और सिक्के को तिजोरी में रखें.

दुर्गा विसर्जन करके ही नवरात्रि व्रत का उपवास खोला जाता है और पारण किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Vastu Tips: दरिया में धन बह जाएगा अगर कर दिया इन चीजों का दान, ये रही सामानों की लिस्ट!

और पढे़ं- Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन मंत्रों का जाप कर पाएं मानसिक शांति, मिलेगी महादेव की कृपा और कुबेर देव से धन का आशीर्वाद!