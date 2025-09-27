Advertisement
Navratri 2025 Havan Date: नवरात्रि में कब करें हवन अष्टमी या नवमी को? नोट कर लें शुभ मुहूर्त और सामग्री लिस्ट और विधि

Navratri 2025 Havan Date Muhurat Vidhi: नवरात्रि व्रत और पूजा में हवन का विशेष महत्व है. कहते हैं कि इसके बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हवन डेट, शुभ मुहूर्त, हवन सामग्री और विधि.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 27, 2025, 01:21 PM IST
Navratri 2025 Havan Date Muhurat: नवरात्रि की नवमी तिथि को विशेष महत्व दिया गया है. इस दिन हवन और कन्या पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है. शारदीय नवरात्रि 2025 में तिथियों की वृद्धि के कारण यह पर्व सामान्य 9 की जगह 10 दिनों तक मनाया जाएगा. इस कारण कई लोगों में नवमी की तिथि को लेकर संशय है. पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि 30 सितंबर को शाम 06 बजकर 06 मिनट टसे शुरू होकर 1 अक्टूबर की शाम तक रहेगी. चूंकि, उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए 1 अक्टूबर 2025 को नवमी तिथि मान्य होगी. इस दिन भक्त विशेष रूप से देवी की उपासना, हवन और कन्या पूजन करते हैं. इसलिए नवमी तिथि के दिन हवन करना अधिक उचित होगा. आगे पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, हवन सामग्री और हवन विधि जानें.

महानवमी पूजा के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- 04:37 ए.एम- 05:26 ए.एम.

अभिजीत मुहूर्त- उपलब्ध नहीं

विजय मुहूर्त- 02:09 पी.एम- 02:57 पी.एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:07 पी.एम- 06:31 पी.एम

अमृत काल- 02:31 ए.एम (02 अक्टूबर)- 04:12 ए.एम. (02 अक्टूबर)

निशीथ मुहूर्त- 11:46 पी.एम-12:35 ए.एम. (02 अक्टूबर)

रवि योग- 08:06 ए.एम. (01 अक्टूबर) – 06:15 ए.एम. (02 अक्टूबर)

हवन का समय

1 अक्टूबर 2025- सुबह 06:14 से शाम 06:07 तक

अवधि-11 घंटे 53 मिनट

हवन सामग्री

हवन कुंड, गाय का घी, गंगाजल, पंचामृत, पीपल व नीम की लकड़ी, चंदन, कलावा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, पलाश, गुग्गल, मुलैठी की जड़, गूलर की छाल, अक्षत, धूप, दीप, अगरबत्ती, जौ, रोली, नारियल (सुखा व जटावाला), इलायची, लौंग, कपूर, पान के पत्ते, सुपारी, शहद, शक्कर, बेलपत्र, पुष्प, माला, पांच प्रकार के फल, काला तिल, मिठाई और तैयार हवन सामग्री पैकेट।

कन्या पूजन का महत्व

नवरात्रि की साधना कन्या पूजन के बिना अधूरी मानी जाती है. मान्यता है कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. परंपरा अनुसार 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करना शुभ माना जाता है. इनके साथ एक बालक को भैरव रूप में पूजना भी आवश्यक है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नौ कन्याओं और एक बालक की पूजा करने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

नवरात्रि हवन विधि

पूजा स्थल को साफ करें और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें. हवन कुंड को स्थापित करें और उसमें आम या पीपल की सूखी लकड़ियां रखें. हवन सामग्री (हवन समिधा, गाय का घी, कपूर, गुग्गल, चंदन, इलायची, लौंग, गूलर की छाल, अश्वगंधा, जौ, तिल, रोली, फूल आदि) तैयार रखें. एक जल से भरा कलश पास में रखें और उससे जल लेकर हवन पूजा का संकल्प लें. संकल्प के बाद जल भूमि पर छोड़ दें.

अग्नि प्रज्वलन

हवन कुंड में लकड़ियां रखकर कपूर या घी से अग्नि प्रज्वलित करें. इसके बाद “ॐ अग्नये स्वाहा” मंत्र बोलें. फिर, हवन कुंड में घी की आहुतियां डालें. अब “ॐ दुं दुर्गायै स्वाहा”  इस दुर्गा मंत्र से आहुतियां दें. हर आहुति के समय थोड़ी-थोड़ी हवन सामग्री अग्नि में डालें. यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो प्रत्येक अध्याय समाप्ति पर “स्वाहा” बोलकर आहुति दें. सामान्य रूप से इस मंत्र से आहुति दी जा सकती है- “ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा” . हवन के अंत में नारियल, गुग्गल, घी और हवन सामग्री मिलाकर अग्नि में डालें. इस दौरान मंत्र बोलें- “ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा”.

आरती और क्षमा प्रार्थना

माता दुर्गा की आरती करें. फिर हाथ जोड़कर कहें- “हे माता! यदि हवन विधि में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और कृपा बनाए रखें.”

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Shardiya Navratri 2025

