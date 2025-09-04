Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ करने की क्या ही सही विधि, पहले जान लें नियम
Advertisement
trendingNow12909025
Hindi Newsधर्म

Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ करने की क्या ही सही विधि, पहले जान लें नियम

Navratri 2025 Durga Saptashati Path: शारदीय नवरात्रि में अधिकांश लोग अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं. आइए जानते हैं कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि और नियम क्या है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ करने की क्या ही सही विधि, पहले जान लें नियम

Navratri 2025 Durga Saptashati Path Vidhi: शारदीय नवरात्रि इस साल 22 सितंबर से शुरू होने वाली है. नौ दिनों के शक्ति उपासना के इस महापर्व का समापन 1 अक्टूबर को नवमी के दिन होगा और उसके अगले दिन दशहरा मनाया जाएगा. नवरात्रि के दौरान माता के भक्त पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं. इस दौरान लोग अपने घर में दुर्गा सप्तशती का भी पाठ खुद करते हैं या किसी योग्य पंडित से करवाते हैं. मान्यता है कि नवरात्रि में विधि-विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भगवती जगदम्बा की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन के तमाम संकटों से मुक्ति मिलती है. ऐसे में कई भक्तों के मन में एक प्रश्न होगा कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, इसके लिए सही विधि क्या है. आइए जानते हैं नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ किस तरह करना चाहिए और किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है. 

कब और कहां करें सप्तशती पाठ?

नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ करने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त होता है. इसलिए इस दौरान शांत और शुद्ध वातावरण में एक स्वर से पाठ करना चाहिए. पाठ शुरू करने से पहले पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुश या कंपल के आसन पर बैठें. 

Add Zee News as a Preferred Source

पाठ के लिए जरूरी सामग्री

लाल वस्त्र और आसन, कलश (जल, आम के पत्ते और नारियल सहित), देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, दीपक, अगरबत्ती, पुष्प, अक्षत, रोली और दुर्वा, प्रसाद के रूप में फल या मिठाई इत्यादि. 

पाठ से पहले करें ये तैयारी

नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनें. इसके बाद कलश और देवी की स्थापना करें. अब मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं और पहले गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम होती है. इसके बाद संकल्प लेकर निष्ठा और भक्ति से पाठ शुरू करें.

दुर्गा सप्तशती पाठ का पाठ किस क्रम में करें 

प्रथम चरित्र- दुर्गा सप्तशती तीन खंडों में विभाजित है. प्रथम चरित्र (प्रथम से तृतीय अध्याय तक) इसमें मां दुर्गा के स्वरूपों का गुणगान किया गया है. इसलिए प्रथम चरित्र के पाठ से धन, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है. 

मध्यम चरित्र (चौथे से 10वें अध्याय तक) इसमें महाकाली की कथा वर्णित है. इससे शत्रु भय, रोग और संकट दूर होते हैं. 

उत्तर चरित्र (एकादश से त्रयोदश अध्याय तक) इसमें महासरस्वती की कथा आती है. यह खंड विद्या, बुद्धि और मुक्ति प्रदान करता है. 

नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ की शुरुआत क्रम से कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र से करनी चाहिए. इसके बाद सभी अध्याय क्रम से पढ़े जाते हैं और अंत में देवी सूक्तम तथा आरती की जाती है.

यह भी पढ़ें: शारदीय नवरात्रि में कब है महाअष्टमी और महानवमी, जानिए कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त

नियम और सावधानियां

शुद्ध उच्चारण और एकाग्रता के साथ पाठ करें.

ग्रहण काल, सूतक या अशुद्ध अवस्था में पाठ न करें.

अगर पूरा सप्तशती पाठ कठिन लगे तो केवल कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र भी पढ़े जा सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Shardiya Navratri 2025

Trending news

'मोदी ने किया होता, तो वो बाल नोंच लेते...', कांग्रेस के आरोपों पर PM मोदी का पलटवार
PM Modi on GST
'मोदी ने किया होता, तो वो बाल नोंच लेते...', कांग्रेस के आरोपों पर PM मोदी का पलटवार
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
;