Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर बारिश क्या दे रही संकेत, जानें यह शुभ या अशुभ?

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। आज दिन की शुरुआत बारिश से हुई। कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई जिससे तापमान संतुलित हुआ और पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। इस बारिश का सबसे अधिक लाभ किसानों को हुआ है, जो इस समय खेतों में नमी की कमी से दिक्कतों का सामना कर रहे थे। बारिश से मिट्टी में नमी बढ़ेगी व फसलों के लिए अनुकूल वातावरण बन पाएगा।

बारशि शुभ या अशुभ

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर हुई वर्षा को आध्यात्मिक और कृषि दृष्टिकोण से इसे शुभ संकेत माना जा रहा है। इस दिन का विशेष महत्वदेवी दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा के कारण बढ़ गया है. इस दिन वर्षा होना प्रकृति की कृपा मानी जाती है। मां महागौरी बाबा की नगरी काशी में विराजमान होती हैं और यहां इन्हें मां अन्नपूर्णा भी कहते हैं. माता अन्नपूर्णा की ही ऐसी कृपा है कि काशी नगरी कभी भूखी नहीं सोती। माता का यह स्वरूप करुणामयी, भक्तों पर दया करने वाली है.

फसलों पर असर

विशेष बात यह है किमां दुर्गा हाथी (गज) पर सवार होकर इस बार आई हैं, जो शास्त्रों में बेहद शुभ माना जाता है। गज पर माता का आना वर्षा, समृद्धि और शांति का संकेत भी देता है. अष्टमी के दिन बारिश होना व मां का गज पर सवार होकर आना संकेत देता है कि इस बार सुख-समृद्धि और खुशहाली आएगा। इस वर्षा का बड़ा खगोलीय महत्व भी है, यह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुई है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जल तत्व प्रधान होता है और इसे समृद्धि, ऊर्जा तथा स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में हुई वर्षा कृषि के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती है, खेतों की नमी को बनाए रखने के साथ ही रबी फसलों की बुवाई की तैयारी में मददगार होती है. वहीं जो खरीफ फसलें अभी तैयार हो रही है उनके लिए यह बारिश नुकसानदायक नहीं, बल्कि लाभ करने वाला है.

वर्षा सीमित हो तो पैदावार में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में नवरात्रि के इस पावन तिथि पर यानी अष्टमी तिथि पर प्रकृति और देवी शक्ति का अद्भुत मेल हुआ है. मां महागौरी की कृपा से बारिश के इस संयोग ने भक्तों में नई ऊर्जा और उम्मीद भर दी है. भक्तजन व्रत-पूजन कर नवरात्रि की अष्टमी तिथि को श्रद्धापूर्वक से मना रहे हैं।

