Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के प्रथम दिन ही मातारानी होंगी प्रसन्न, मन को शांत कर जप लें ये चमत्कारी मंत्र, सिद्ध होंगे हर काम!
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के प्रथम दिन ही मातारानी होंगी प्रसन्न, मन को शांत कर जप लें ये चमत्कारी मंत्र, सिद्ध होंगे हर काम!

Shardiya Navratri 2025 Date: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कल यानी 22 सितंबर 2025, सोमवार से शुरू हो रही है. नवरात्रि के पहले दिन ही मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए मातारानी के मंत्रों का जाप करें. आइए मंत्रों की एक पूरी लिस्ट को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:17 AM IST
Shardiya Navratri 2025
Shardiya Navratri 2025

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर, सोमवार से हो रही है. नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा के प्रथम रूप की पूजा की जाती है. प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है. ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त अगर श्रद्धापूर्वक माता की पूजा करते हैं और माता के मंत्रों का जाप करें तो उसके घर में सुख-समृद्धि आती है. नवरात्रि प्रथम दिन घटस्थापना की जाती है और मां दुर्गा का आगमन होता है. आइए जान लें नवरात्रि के पहले दिन के वो मंत्र जिनके जाप से शुभ फलों की प्राप्ति होती है.

नवरात्रि  के पहले दिन मां शैलपुत्री पूजन पर किन मंत्रों का जाप करें
नवरात्रि पर सार्वत्रिक मंत्र का जाप
नवरात्रि पर सार्वत्रिक मंत्र का जाप करने से जीवन की सभी बाधाओं का अंत होता है. जीवन में सफलताएं हर ओर से आती हैं. 
सार्वत्रिक मंत्र है- ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे.

नवरात्रि पर मूल मंत्र
नवरात्रि पर मूल मंत्र का जाप अगर 108 बार जाप कोई साधक करता है तो उसे सीधे मातारानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. करियर में स्थिरता मिलती है. 
मूल मंत्र- ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः

नवरात्रि पर बीज मंत्र
नवरात्रि पर बीज मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और मानसिक शांति मिलती है. जीवन को नई दिशा प्राप्त होता है. 
बीज मंत्र- ॐ ह्रीं शैलपुत्र्यै नमः.

नवरात्रि पर ध्यान और मंत्र जप
माता का ध्यान करें और उनके मंत्र का जाप करें. मंत्र हैृ “ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः”.

नवरात्रि पर ध्यान मंत्र
नवरात्रि पर ध्यान मंत्र का जाप जब कोई साधक नवरात्रि के पहले दिन करता है तो घर में सुख-समृद्धि आती और सौभाग्य का घर में प्रवेश होता है.
ध्यान मंत्र- वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्. वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्॥

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;