कब से शुरू हो रही हैं शारदीय नवरात्रि? माता की सवारी भी खास, दे रही विशेष संकेत

Shardiya Navratri 2025 kab se hai: साल में नवरात्रि 4 बार आती हैं, जिनमें से 2 गुप्‍त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रत्‍यक्ष नवरात्रि. इन चारों में अश्विन मास में आने वाली शारदीय नवरात्रि उत्‍सव की नवरात्रि होती हैं. इसमें मां दुर्गा की विशाल प्रतिमाओं की स्‍थापना की जाती है. बड़े-बड़े दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं. गरबा रास किया जाता है. हर तरफ नवरात्रि की धूम होती है. पूरे उत्‍तर भारत से लेकर पूर्वी भारत के राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल में इसकी धूम जबरदस्‍त रहती है. जानिए इस साल शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही हैं और कब कलश स्‍थापना की जाएगी.

शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत

शारदीय नवरात्रि अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती हैं और नवमी तिथि को समाप्‍त होती हैं. इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से होगी. 22 सितंबर को ही कलश स्‍थापना की जाएगी. फिर 30 सितंबर को महाअष्‍टमी, 1 अक्‍टूबर को महानवमी और 2 अक्‍टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा. 2 अक्‍टूबर को ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है.

नवरात्रि में घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

नवरात्रि का आरंभ घटस्थापना के साथ शुरू होता है. साल 22 सितंबर को सुबह 06:09 बजे से 08:06 बजे तक घटस्‍थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है. वहीं घटस्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 बजे से 12:38 बजे तक है.

शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की सवारी

शारदीय नवरात्रि सोमवार से प्रारंभ हो रही हैं, इसलिए मां दुर्गा की सवारी हाथी होगी. माता का हाथी की सवारी पर आगमन अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है. इसे समृद्धि, उन्नति और शांति का प्रतीक माना गया है.

