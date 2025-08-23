कब से शुरू हो रही हैं शारदीय नवरात्रि? माता की सवारी भी खास, दे रही विशेष संकेत
Advertisement
trendingNow12893275
Hindi Newsधर्म

कब से शुरू हो रही हैं शारदीय नवरात्रि? माता की सवारी भी खास, दे रही विशेष संकेत

Shardiya navratri 2025 date: हिंदू धर्म में 9 दिन का शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा की आराधना का महापर्व होता है. यह उत्‍सव की नवरात्रि होती हैं, लिहाजा लोग इनका बेसब्री से इंतजार करते हैं. जानिए इस साल शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कब से शुरू हो रही हैं शारदीय नवरात्रि? माता की सवारी भी खास, दे रही विशेष संकेत

Shardiya Navratri 2025 kab se hai: साल में नवरात्रि 4 बार आती हैं, जिनमें से 2 गुप्‍त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रत्‍यक्ष नवरात्रि. इन चारों में अश्विन मास में आने वाली शारदीय नवरात्रि उत्‍सव की नवरात्रि होती हैं. इसमें मां दुर्गा की विशाल प्रतिमाओं की स्‍थापना की जाती है. बड़े-बड़े दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं. गरबा रास किया जाता है. हर तरफ नवरात्रि की धूम होती है. पूरे उत्‍तर भारत से लेकर पूर्वी भारत के राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल में इसकी धूम जबरदस्‍त रहती है. जानिए इस साल शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही हैं और कब कलश स्‍थापना की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: 2 साल तक उफान पर रहेगा 3 राशि वालों का बैंक बैलेंस, चांदी के पाए पर चलकर शनि देंगे नोट ही नोट!

शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत

Add Zee News as a Preferred Source

शारदीय नवरात्रि अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती हैं और नवमी तिथि को समाप्‍त होती हैं. इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से होगी. 22 सितंबर को ही कलश स्‍थापना की जाएगी. फिर 30 सितंबर को महाअष्‍टमी, 1 अक्‍टूबर को महानवमी और 2 अक्‍टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा. 2 अक्‍टूबर को ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है. 
यह भी पढ़ें: शनि अमावस्‍या पर अशुभ षडाष्‍टक योग, 4 राशि वालों के करियर में आएंगे बड़े बदलाव, पढ़ें राशिफल

नवरात्रि में घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

नवरात्रि का आरंभ घटस्थापना के साथ शुरू होता है. साल 22 सितंबर को सुबह 06:09 बजे से 08:06 बजे तक घटस्‍थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है. वहीं घटस्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 बजे से 12:38 बजे तक है. 

यह भी पढ़ें: गणेश स्‍थापना के लिए बप्‍पा की मूर्ति खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने!

शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की सवारी

शारदीय नवरात्रि सोमवार से प्रारंभ हो रही हैं, इसलिए मां दुर्गा की सवारी हाथी होगी. माता का हाथी की सवारी पर आगमन अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है. इसे समृद्धि, उन्नति और शांति का प्रतीक माना गया है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

Shardiya Navratri 2025

Trending news

कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
;