Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में करें कपूर के ये उपाय, आर्थिक संकट होगा दूर, घर-परिवार रहेगा खुशहाल

Shardiya Navratri 2025 Upay: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बेहद पवित्र और विशेष माना जाता है. साल में चार बार आने वाला यह उत्सव देवी दुर्गा और उनके नौ रूपों की उपासना का प्रतीक है. इस बार शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत में अब कुछ ही समय शेष है और भक्त मां की आराधना की तैयारियों में लगे हुए हैं. नवरात्रि के नौ दिनों की पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि दीपक जलाने से वातावरण पवित्र होता है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है. खासतौर पर कपूर का दीपक जलाना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है. यह न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है बल्कि घर से नकारात्मकता को भी दूर करता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रि में किए जाने वाले कपूर के विशेष उपाय के बारे में.

कपूर के दीपक का महत्व

नवरात्रि की पूजा में दीपक जलाना परंपरा का अहम हिस्सा है. सामान्यतौर पर घरों में घी या तेल के दीये जलाए जाते हैं, लेकिन यदि इन दिनों विशेष रूप से कपूर का दीपक जलाया जाए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. हिंदू मान्यताओं में कपूर को पवित्रता का प्रतीक माना गया है. पूजा-पाठ के समय इसका उपयोग वातावरण को शुद्ध करने और ऊर्जा संतुलित करने के लिए किया जाता है. कपूर जलने पर उठने वाला धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और उसकी सुगंध मन-मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

घर पर ऐसे बनाएं कपूर का दीपक

बाजार में उपलब्ध घी-बाती में अक्सर मिलावट की संभावना होती है. इसलिए शुद्ध देसी घी से बाती तैयार करना उत्तम माना जाता है. जब इस बाती में कपूर डालकर दीपक जलाया जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. यह घर के वातावरण को शुद्ध कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है. मान्यता है कि ऐसे दीपक से देवी दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि में जलाते हैं 'अखंड दीप'? घटस्थापना से पहले जान लें खास नियम और विधि, मां दुर्गा होंगी प्रसन्न

कपूर का दीपक जलाने के फायदे

नवरात्रि के दौरान रोजाना पूजा में कपूर का दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है. यह परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है. आध्यात्मिक दृष्टि से यह मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय माना जाता है. वैज्ञानिक दृष्टि से, कपूर में मौजूद औषधीय गुण वातावरण में फैले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं और घर को रोगमुक्त बनाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)