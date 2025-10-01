Shardiya Navratri: इस विधि से कलश विसर्जन कर नवरात्रि अनुष्ठान को करें संपन्न, जानें शुभ मुहूर्त और मंत्र!

Navratri 2025 Kalash Visarjan: शारदीय नवरात्रि की आज अंतिम तिथि है यानी आज नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने और कन्या पूजन करने के साथ ही नवरात्रि अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा. नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है और कलश विसर्जन के साथ इसका समापन होता है. आइए जानें इस साल कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है और किस विधि से कलश विसर्जन किया जाएगा.

शारदीय नवरात्रि का समापन

इस बार की शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हुई है. 9 दिन की जगह इस बार 10 दिन की नवरात्रि पड़ी और इस तरह का शुभ संयोग लगभग 27 साल बाद पड़ा है. शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर कन्या भोज करवाया जाता है. हवन की जाती है और फिर कलश विसर्जन की जाती है.

कलश विसर्जन की तिथि और मुहूर्त

कलश विसर्जन कन्या पूजन के बाद कभी भी कर सकते हैं, ऐसे में 1 अक्टूबर को कन्या पूजन के बाद भी विसर्जन किया जा सकता है. हालांकि दशमी तिथि पर भी कलश विसर्जन करने का विधान है तो इस तरह 2 अक्टूबर 2025 बुधवार को भी विसर्जन कर सकते हैं. इसके लिए 1 अक्टूबर को शाम 7:01 बजे से लेकर 2 अक्टूबर शाम 7:10 तक घट विसर्जन कर सकते हैं.

कलश विसर्जन मंत्र (Kalash Visarjan Mantra)

कलश उठाते समय इस मंत्र का करें जाप

'आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्।'

'पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर॥'

'मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन।'

इस मंत्र का करें जाप- 'ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे'

कलश विसर्जन की विधि (Kalash Visarjan Ki Vidhi)

सबसे पहले कलश को प्रणाम करें.

अब कलश के ऊपर रखे नारियल को उठाएं.

अब कलश के जल को पत्तों से पूरे घर में छिड़क दें.

इसके बाद बचे जल को किसी पेड़ में डाल दें. ध्यान रहे तुलसी के पौधे में न डालें.

बोए गए जौ को पैसों वाली जगह पर रख दें. धन-धान्य बढ़ेगा.

जौ को घर में एक साल तक रखें और फिर नदी या सरोवर में विसर्जित करें.

कुछ ज्वार अपने पर्स में भी रखें.

उपयोग किए गए सभी पूजन सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे रख आएं.

