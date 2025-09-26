Shardiya Navratri 2025: इस बार शारदीय नवरात्रि में खरीदना चाहते हैं गाड़ी? तो नोट कर लें शुभ मुहूर्त और तिथि!

Shardiya Navratri 2025 Muhurt to Buy a Vehicle: शारदीय नवरात्रि इस साल 22 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुका है. ये 9 दिन हर मातारानी के भक्त के लिए बहुत महत्व रखता है. मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना के दिन अति पवित्र और शुभ माने गए हैं. नवरात्रि में पूजा और व्रत तो किया ही जाता है इसके साथ ही नवरात्रि की कुछ शुभ तिथियों में कुछ जरूरी कामों की शुरुआत या खरीददारी की जा सकती है. जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदना या कोई लग्जरी या कीमती सामान खरीदना. इस कड़ी में हम जानेंगे कि इस साल नवरात्रि में नई गाड़ी खरीदने या किसी नये काम को शुरू करने के लिए कितने शुभ मुहूर्त है.

गाड़ी खरीदने के लिए 27 तारीख का दिन रहेगा शुभ

नवरात्रि में 27 सितंबर 2025, शनिवार के दिन गाड़ी खरीदना शुभ होगा. अनुराधा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में नई गाड़ी खरीदें या घर का सामान या कोई नई प्रॉपर्टी की खरीद करें तो यह अति शुभ होगा.

नवरात्रि के सातवें दिन शॉपिंग के लिए शुभ

नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर नई गाड़ी या प्रॉपर्टी, फर्नीचर जैसी चीजें खरीद सकते हैं. 29 सितंबर 2025, सोमवार के दिन मूल नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में लग्जरी सामान खरीदना शुभ हो सकता है. घर में सुख-समृद्धि आएगी और मां देवी की कृपा बनी रहेगी.

दशहरा का दिन अति शुभ

अगर आप व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं या नया काम करने की शुरुआत करनी है तो दशहरा का दिन अति उत्तम होगा. 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार के दिन इस साल दशहरा पर्व है. उत्तराषाढा और श्रवण नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में नया काम शुरू कर सकते हैं. नई गाड़ी की खरीद के लिए भी यह समय अच्छा है.

3 अक्टूबर 2025 खरीददारी के लिए शुभ

नवरात्रि में या दशहरा पर्व पर भी कोई खरीददारी नहीं कर पाए हैं तो 3 अक्टूबर को भी नई गाड़ी खरीदने के लिए शुभ है. श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के संयोग से समय शुभ हो रहा है जिसमें गाड़ी की खरीददारी कर सकते हैं. ऐसे मुहूर्त में नया काम की शुरू करना अति शुभ होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

