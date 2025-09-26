Advertisement
trendingNow12936884
Hindi Newsधर्म

Shardiya Navratri 2025: इस बार शारदीय नवरात्रि में खरीदना चाहते हैं गाड़ी? तो नोट कर लें शुभ मुहूर्त और तिथि!

Shardiya Navratri 2025 Shubh Muhurt: शारदीय नवरात्रि इस साल 22 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है. मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा आराधना करने के इन दिनों में कुछ शुभ कार्य भी किए जाते हैं. आइए जानें शारदीय नवरात्रि में किन शुभ मुहूर्त में गाड़ी खरीदें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shardiya Navratri 2025
Shardiya Navratri 2025

Shardiya Navratri 2025 Muhurt to Buy a Vehicle: शारदीय नवरात्रि इस साल 22 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुका है. ये 9 दिन हर मातारानी के भक्त के लिए बहुत महत्व रखता है. मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना के दिन अति पवित्र और शुभ माने गए हैं. नवरात्रि में पूजा और व्रत तो किया ही जाता है इसके साथ ही नवरात्रि की कुछ शुभ तिथियों में कुछ जरूरी कामों की शुरुआत या खरीददारी की जा सकती है. जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदना या कोई लग्जरी या कीमती सामान खरीदना. इस कड़ी में हम जानेंगे कि इस साल नवरात्रि में नई गाड़ी खरीदने या किसी नये काम को शुरू करने के लिए कितने शुभ मुहूर्त है. 

गाड़ी खरीदने के लिए 27 तारीख का दिन रहेगा शुभ
नवरात्रि में 27 सितंबर 2025, शनिवार के दिन गाड़ी खरीदना शुभ होगा. अनुराधा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में नई गाड़ी खरीदें या घर का सामान या कोई नई प्रॉपर्टी की खरीद करें तो यह अति शुभ होगा.

नवरात्रि के सातवें दिन शॉपिंग के लिए शुभ
नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर नई गाड़ी या प्रॉपर्टी, फर्नीचर जैसी चीजें खरीद सकते हैं. 29 सितंबर 2025, सोमवार के दिन मूल नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में लग्जरी सामान खरीदना शुभ हो सकता है. घर में सुख-समृद्धि आएगी और मां देवी की कृपा बनी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

दशहरा का दिन अति शुभ
अगर आप व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं या नया काम करने की शुरुआत करनी है तो दशहरा का दिन अति उत्तम होगा. 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार के दिन इस साल दशहरा पर्व है. उत्तराषाढा और श्रवण नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में नया काम शुरू कर सकते हैं. नई गाड़ी की खरीद के लिए भी यह समय अच्छा है. 

3 अक्टूबर 2025 खरीददारी के लिए शुभ
नवरात्रि में या दशहरा पर्व पर भी कोई खरीददारी नहीं कर पाए हैं तो 3 अक्टूबर को भी नई गाड़ी खरीदने के लिए शुभ है. श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के संयोग से समय शुभ हो रहा है जिसमें गाड़ी की खरीददारी कर सकते हैं. ऐसे मुहूर्त में नया काम की शुरू करना अति शुभ होता है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
और पढ़ें-  Navratri Vivah Upay: मातारानी की कृपा से हाथ होंगे पीले, जल्द शादी के लिए करें नवरात्रि के बचे दिनों में ये उपाय!

और पढ़े- Lucky Zodiac Sign: शनि पर सूर्य देव की दृष्टि पड़ने से इन 3 राशि वालों की खुल जाएगी किस्मत, जातकों पर बसरेगा आथाह धन!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Shardiya Navratri 2025

Trending news

'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
;