Shardiya Navratri 2025: जान लें कन्या पूजन में कौन सी 5 चीजें उपहार में न दें, नहीं तो बनेंगे पाप के भागी और देवी मां होंगी क्रोधित!

Shardiya Navratri 2025: सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का बहुत महत्व है. इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 को रविवार के दिन से शुरू हो रही है. नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है. जो लोग नवरात्रि के 9 दिन के व्रत का संकल्प करते हैं और देवी मां की पूजा व कलश स्थापना करते हैं वे लोग व्रत अनुष्ठान का समापन कन्या पूजन से करते हैं. इस साल भी इच्छित तिथि के अनुसार कुछ लोग 30 सितंबर को अष्टमी तिथि पर तो कुछ लोग 1 अक्टूबर को नवमी तिथि पर कन्या पूजन या कंचक पूजन करेंगे. ध्यान दें कन्या पूजन में नौ कन्याओं को निमंत्रण दिया जाता है और साथ में एक बालक भी होता है जिन्हें बटुक या लंगूर माना जाता है.

कन्या पूजन में उपहार

पहले माता रानी की पूजा की जाती है और फिर क्या पूजन कर सभी को कुछ उपहार दिया जाता है. ऐसा करने से जीवन से सभी नकारात्मकता दूर होती है. लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि कन्या पूजन में कौन सी चीजें कन्याओं कों बिल्कुल उपहार में नहीं देना चाहिए. दरअसल वर्जित चीजों को अगर कन्या पूजन में उपहार दें तो धन हानि के साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है. ऐसे में आइए जानें किन 5 चीजों कों कभी कन्या पूजन में उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए.

नकारात्मक प्रतीक वाली चीजें

टूटे-फूटे सामान, सूखे या मुरझाए फूल या पौधे, डूबते सूरज या रोते बच्चे की फोटो या काले रंगे की कोई चीज जैसे काला कपड़ा, रूमाल आदि चीजें कन्या पूजन में गिफ्ट के रूप में कभी नहीं देना चाहिए. ये चीजें धर में नकारात्मकता लाती हैं और इससे माता रानी क्रोधित हो सकती है. ऐसी चीजें जीवन में असंतुलन का कारण बन सकती है और काली चीजें माता स्वरूप कन्याओं को गिफ्ट देने से शनि दोष लग सकता है.

चमड़े से बनी चीजें

चमड़े का पर्स, बेल्ट या जूते-चप्पल जैसी वो चीजें जो चमड़े से बनी हो, ऐसी चीजें भूलकर भी कन्या को उपहार में न दें. इस तरह के उपहार से मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं और पूजा करने वाला साधक पाप का भागी बन सकता है. हालांकि साधाराण दिनों में भी चमड़े से बनी चीजों को कभी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए.

स्टील से बनी चीजें

स्टील छाया ग्रह राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है. कन्या पूजन एक शुभ और धार्मिक कार्य है. ऐसे में स्टील से बनी चीजें कन्या पूजन में कभी गिफ्ट में न दें. इससे राहु और केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव पूरे घर को नकारात्मकता से भर सकता है. काम में बाधाएं आ सकती हैं.

पुरानी या इस्तेमाल की गई चीजें

कन्या पूजन के समय हमेशा नई और पवित्र चीजें ही गिफ्ट देने के लिए रखें. पुरानी, घिसी-पिटी या ऐसी चीजें जिनका पहले ही इस्तेमाल कर लिया गया हो भूलकर भी कन्या को गिफन न करें. इससे आप पाप के भागी बन सकते हैं.

लोहे की वस्तुएं

लोहा शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और देवी मां की पूजा में अगर लोहे की चीजें गिफ्ट देंगे तो हो सकता है कि शनिदोष लग जाए. ऐसे में लोहे की चीजें जैसे लोहे का खिलौना या लोहे का कड़ा आदि कतई कन्याओं और लंगूर को गिफ्ट न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

