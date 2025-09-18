शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा को रोज अर्पित करें ये लाल फूल, हर तरफ से आएगा धन, रहेंगे खुशहाल
शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा को रोज अर्पित करें ये लाल फूल, हर तरफ से आएगा धन, रहेंगे खुशहाल

Maa Durga favourite Flower: वैसे तो नवरात्रि के दौरान भक्त किसी भी फूल से मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर लेते हैं. लेकिन अगर इस दौरान उन्हें उनका पसंदीदा फूल चढ़ाया जाए तो उनकी खूब कृपा बरसती है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 18, 2025, 04:07 PM IST
Shardiya Navratri 2025: सनातन परंपरा में नवरात्रि को सबसे पवित्र और शक्तिशाली पर्व माना गया है. साल भर में चार बार नवरात्रि आती है- दो गुप्त नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र. इनमें से शारदीय नवरात्रि का विशेष स्थान है, जिसे अत्यंत भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. इस दौरान श्रद्धालु घरों, मंदिरों और पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित कर नौ दिनों तक देवी के नौ स्वरूपों की साधना करते हैं. साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर से होगा और यह पर्व 1 अक्टूबर को विजयादशमी से पहले संपन्न होगा. ऐसे में अगर इस दौरान मां दुर्गा को लाला रंग के विशेष फूल चढ़ाया जाए को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होता है. 

देवी पूजा में फूलों का महत्व

हिंदू शास्त्रों में देवी की आराधना में पुष्प अर्पण का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि कुछ फूल ऐसे हैं जिन्हें अर्पित करने से माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं, वहीं कुछ फूल ऐसे भी हैं जिन्हें देवी को अर्पित नहीं करना चाहिए. विशेषकर लाल रंग के पुष्प मां दुर्गा के लिए अत्यंत प्रिय माने जाते हैं. इनमें लाल गुड़हल का स्थान सर्वोपरि है.

शारदीय नवरात्रि में पूजन विधि और श्रद्धा

मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान यदि भक्त उपवास रखकर सच्चे मन से मां की उपासना करते हैं, तो देवी उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर रक्षा करती हैं. इस समय मां को उनके प्रिय पुष्प, भोग और लाल रंग के वस्त्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

मां दुर्गा के प्रिय पुष्प

लाल गुड़हल- मां दुर्गा का सबसे प्रिय पुष्प, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक.

कनेर का फूल - इसे अर्पित करने से देवी प्रसन्न होकर भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं.

अपराजिता का पुष्प- इस फूल का उल्लेख दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है. इसे अर्पित करने से माता रानी भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं.

लाल रंग को शक्ति, पराक्रम और विजय का प्रतीक माना गया है. इसीलिए शारदीय नवरात्रि में देवी को लाल पुष्प और लाल वस्त्र अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

