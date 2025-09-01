Navratri 2025: अश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं. इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन की बजाय 10 दिन की हैं और बेहद शुभ योग में प्रारंभ हो रही हैं. इस साल भक्‍तों को नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना करने के लिए 10 दिन मिलेंगे. तिथि बढ़ने से नवरात्रि के दिन बढ़ना या 10 दिन की नवरात्रि होना बहुत शुभ माना जाता है.

नवरात्रि कब से हैं?

इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है. इस वर्ष तृतीया तिथि में वृद्धि होने से 24 और 25 सितंबर दोनों दिन तृतीया तिथि रहेगी. इस कारण नवरात्रि 9 की बजाय 10 दिन की होंगी. नवरात्रि 1 अक्‍टूबर तक चलेंगी और 2 अक्‍टूबर को दशहरा मनाया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: तूफान की रफ्तार से भिड़ेंगे राहु-चंद्रमा, भूकंप की तरह हिल जाएगी 4 राशि वालों की जिंदगी, 6 सितंबर से टूटेगा दुखों का पहाड़

इस साल नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर को और महानवमी 1 अक्तूबर को मनाई जाएगी. फिर 2 अक्‍टूबर को दशहरा के दिन मां दुर्गा को विदाई जाएगी, इसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा.

यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष में संभलकर रहें गर्भवती महिलाएं, ये गलतियां गर्भस्‍थ शिशु पर पड़ेंगी भारी, जीवन भर रहेगा पछतावा

शारदीय नवरात्रि की तिथियां

22 सितंबर : प्रतिपदा तिथि

23 सितंबर : द्वितीय तिथि

24 सितंबर : तृतीया तिथि

25 सितंबर : तृतीया तिथि

26 सितंबर : चतुर्थी तिथि

27 सितंबर : पंचमी तिथि

28 सितंबर : षष्ठी तिथि

29 सितंबर : सप्तमी तिथि

30 सितंबर : अष्टमी तिथि

01 अक्तूबर : नवमी तिथि

02 अक्तूबर : दशहरा

यह भी पढ़ें: सितंबर 4 राशि वालों के जीवन में लाएगा बड़े बदलाव, वजह जानकर खुशी से उछल पड़ेंगे!

शारदीय नवरात्रि पर घटस्‍थापना मुहूर्त

आश्विन मास के शुक्‍ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 सितंबर, 2025 मध्यरात्रि 1.24 बजे से प्रारंभ होकर 22 सितंबर, 2025 की मध्यरात्रि 2.55 बजे तक रहेगी. नवरात्रि का प्रारंभ उदयातिथि के आधार पर 22 सितंबर को माना जाएगा. इसी दिन सुबह 11.55 बजे के बाद हस्‍त नक्षत्र रहेगा, जिसे बहुत शुभ माना जाता है.

22 सितंबर को नवरात्रि की घटस्थापना के लिए 3 शुभ मुहूर्त रहेंगे.

अमृत मुहूर्त : सुबह 6.19 बजे से 7.49 बजे तक

शुभ मुहूर्त : सुबह 9.14 बजे से 10.49 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त : सुबह 11.55 से 12.43 बजे तक रहेगा

माता की सवारी

शारदीय नवरात्रि में माता का आगमन गज पर होगा और प्रस्थान मनुष्य के कंधे पर होगा. मां दुर्गा का हाथी की सवारी पर आगमन सुख-समृद्धि देने वाला माना गया है. वहीं मनुष्‍य के कंधे पर प्रस्‍थान भी शुभ है. इससे व्‍यापार बढ़ेगा, रिश्‍ते बेहतर होंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)