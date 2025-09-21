Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में माता रानी को कौन से फल अर्पित करना वर्जित? नोट कर लें नौ दिन के नौ भोग की लिस्ट!
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में माता रानी को कौन से फल अर्पित करना वर्जित? नोट कर लें नौ दिन के नौ भोग की लिस्ट!

Shardiya Navratri 2025 Bhog List: शारदीय नवरात्रि इस साल 22 सितंबर से शुरू हो रही है. नवरात्रि के दिनों में माता रानी की विशेष पूजा की जाती है और उन्हें फलों का भोग अर्पित किया जाता है. वैसे मातारानी को कुछ फलों का भोग अर्पित वर्जित है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Sep 21, 2025, 09:52 AM IST
Shardiya Navrati 2025
Shardiya Navrati 2025

Shardiya Navratri 2025 Bhog Niyam: शारदीय नवरात्रि इस साल 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है. नवरात्रि के दिनों में माता रानी के नौ रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और विधि विधान से भोग अर्पित किए जाते हैं. दुर्गा माता के हर स्वरूप को उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं. भोग में खीर, हलवा पूरी आदि के अलावा विशेष फल भी माता को अर्पित किए जाते हैं. ऐसे में भोग से जुड़े नियम नवरात्रि से पहले ही जान लेना चाहिए क्योंकि कुछ फल ऐसे हैं जिनको भोग के रूप में मातारानी को अर्पित करना पूरी तरह से वर्जित होता है. शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले आइए जान लें माता को भोग अर्पित करने क्या नियम हैं.

नवरात्रि में भोग के नियम
शारदीय नवरात्रि में माता के नौ रूपों की आराधना की जाती है पूजा होती है माता को भोग चढ़ाया जाता है. नवरात्रि का व्रत जो भी साधक रखते हैं उनको नवरात्रि के 9 दिन सात्विक भोजन या फल ही ग्रहण करना चाहिए. अगर व्रत नहीं रख रहे हैं और तब भी नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन करें. जिस घर में माता की पूजा की जाती है और माता के लिए भोग बनता है उस घर में नौ दिन प्याज, लहसुन कतई नहीं बनाना या खाना चाहिए. मांस-मदिरा का सेवन भी करना वर्जित है. नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो माता को भोग अर्पित करके ही खुल रात का आहार लें. ध्यान रहे कि माता के नौ रूपों को उनके प्रिय भोग ही अर्पित करें. आइए नौ दिन के नौ भोग की लिस्ट जान लें.

माता के 9 स्वरूपों के लिए 9 तरह के भोग
माता शैलपुत्री: बादाम का हलवा, घी की मिठाइयां का भोग अर्पित करें.
माता ब्रह्मचारिणी के लिए मिश्री और शक्कर का भोग अर्पित करें.
माता चंद्रघंटा के लिए खीर का भोग अर्पित करें.
माता कुष्मांडा के लिए मालपुए का भोग अर्पित करें.
माता स्कंदमाता के लिए केले का भोग अर्पित करें.
माता कात्यायनी के लिए शहद या शहद से बनी चीजों का भोग अर्पित करें.
माता कालरात्रि के लिए गुड़ अथवा गुड़ से बनी चीजों का भोग अर्पित करें.
माता महागौरी के लिए नारियल या फिर नारियल से बने भोज्य पदार्थ भोग के रूप में अर्पित करें.
माता सिद्धिदात्री के लिए चना और हलवे-पूरी का भोग अर्पित करें.

नवरात्रि में माता को न लगाएं इन फलों का भोग
नवरात्रि के नौ दिनों में अगर आप मातारानी को भोग के रूप में फल अर्पित करना चाहते हैं इसके लिए कई विकल्प हैं. ये फल हैं- आम, शरीफा, सिंघाड़ा, अनार, बेल, जटा वाला नारियल आदि. वहीं दूसरी ओर नवरात्रि में माता को गलती से भी वो फल भोग में अर्पित न करें जिनकी मनाही है. ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का प्रवेश होता है. ये फल हैं-
नींबू, इमली, 
सूखा नारियल
नाशपाती का भोग.
अंजीर का भोग. 
जूठे, सड़े हुए फल.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

वैष्णो माता की आरती, मैया जय वैष्णवी माता...

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि से पहले ही नोट करें ये जरूरी वास्तु टिप्स, माता रानी के आगमन पर घर में फैलेगी समृद्धि!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Shardiya Navratri 2025

