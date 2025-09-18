शारदीय नवरात्रि के कन्‍या पूजन में ना करें ये गलती, झेलनी पड़ेगी मां दुर्गा की नाराजगी
शारदीय नवरात्रि के कन्‍या पूजन में ना करें ये गलती, झेलनी पड़ेगी मां दुर्गा की नाराजगी

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर्व शुरू होने वाला है और इसका समापन कन्‍या पूजन के होता है. कन्‍या पूजन के बिना नवरात्रि के 9 दिन की साधना का फल नहीं मिलता है. अष्‍टमी-नवमी की पूजा के बाद कन्‍याओं को भोजन करवाकर उन्‍हें भेंट दें, लेकिन इस दौरान कुछ बातों का ध्‍यान रखें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:12 AM IST
Kanya Pujan 2025: अश्विन शुक्‍ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होती हैं, जो कि नवमी तिथि तक चलती हैं. इसके बाद दशहरा मनाया जाता है. वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन बहुत अहम होते हैं. लेकिन अष्‍टमी-नवमी को विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इसलिए इन तिथियों को महाअष्‍टमी और महानवमी कहा जाता है. अष्‍टमी-नवमी की पूजा के बाद कन्‍या-पूजन किया जाता है. इसमें कन्‍याओं की पूजा करके, उन्‍हें भोजन कराके, भेंट दी जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है. लेकिन कन्‍याओं को भेंट या उपहार देते समय इस बात का ध्‍यान रखें कि उन्‍हें कोई नकारात्‍मक या अशुभ चीज ना दें. वरना मां दुर्गा नाराज हो सकती हैं. इस साल 30 सितंबर को अष्‍टमी और 1 अक्‍टूबर को नवमी है. 

कन्‍या पूजन में ना करें ये गलतियां 

कन्या पूजन में कम से कम 9 कन्याओं और एक बालक (लंगूर) का होना जरूरी होता है. पहले कन्‍याओं के पैर धुलाएं, उनका तिलक करें, भोजन में कन्‍याओं को हलवा, पूड़ी, चना और खीर खिलाएं. फिर उन्‍हें गिफ्ट दें. उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें. कन्या पूजन करने से घर में मां दुर्गा का वास होता है, मातारानी प्रसन्‍न होती हैं. इस दौरान कुछ बातों का ध्‍यान रखें. 

- किसी भी कन्‍या का ना तो अपमान करें और ना ही दिल दुखाएं. 

- कन्‍या पूजन में कन्‍याओं को भेंट में कोई काले रंग का सामान ना दें. इससे जीवन में नकारात्‍मकता बढ़ती है, शनि दोष लगता है. 

- इसी तरह कन्‍याओं को चमड़े से बनी चीजें, स्‍टील की चीजें, लोहे की चीजें ना दें. इससे शनि, राहु-केतु ग्रह अशुभ फल देने लगते हैं. साथ ही मां दुर्गा की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है. 

- कन्‍याओं के साथ जो लंगूर (छोटा लड़का) भोजन के लिए बुलाएं, उसे भी गिफ्ट जरूर दें. 

- कभी भी कन्‍याओं को पुरानी या उपयोग की हुई चीजें ना दें, इससे पाप लगता है. ना ही कन्‍याओं को कांच का सामान दें और ना ही कोई टूटी-फूटी या खराब चीज दें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

Shardiya Navratri 2025

