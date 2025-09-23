नवरात्रि में एक पान का पत्ता बदल देगा किस्मत, मां दुर्गा की कृपा से बढ़ेगी आपर सुख-समृद्धि और दौलत

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना के लिए अत्यंत खास माना जाता है. इस दौरान लोग अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार माता दुर्गा को प्रसन्न करने की भरसक कोशिश करते हैं. कहा जाता है कि नवरात्रि में दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए किए गए उपाय अत्यंत कारगर सिद्ध होते हैं. इसलिए लोग इस दौरान मां दुर्गा की दिन-रात उपासना करते हैं. इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा. इस दौरान मां दुर्गा के भक्त कुछ विशेष उपाय भी कर रहे होंगे, ताकि उन्हें सुख-समृद्धि प्राप्त हो सके. ऐसे में आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में किए जाने वाले पान के पत्ते के कुछ अचूक उपाय.

मां दुर्गा को पान अर्पित करें

नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा के समय मां दुर्गा को पान का पत्ता चढ़ाएं. मान्यता है कि इससे देवी प्रसन्न होती हैं. परिणामस्वरूप, घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.

पान पर कपूर रखकर दीपक जलाएं

शारदीय नवरात्रि में रोजाना पूजन के समय पान के पत्ते पर कपूर रखकर देवी दुर्गा के सामने जलाएं. यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

धन प्राप्ति के लिए पान का उपाय

शारदीय नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी के दिन एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा कुमकुम लगाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें. मान्यता है कि इस उपाय से घर में धन की बरकत बनी रहती है.

सफलता के लिए

महत्वपूर्ण कार्य से पहले पान का पत्ता घर के मंदिर में रखकर देवी दुर्गा से प्रार्थना करें. इससे कार्यों में बाधाएं दूर होती हैं. सफलता और शुभ फल की प्राप्ति होती है.

दांपत्य जीवन में सुख के लिए

नवरात्रि में पान के पत्ते पर हल्दी और चावल रखकर मां दुर्गा को चढ़ाएं. यह उपाय दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने वाला माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)