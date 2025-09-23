नवरात्रि में एक पान का पत्ता बदल देगा किस्मत, मां दुर्गा की कृपा से बढ़ेगी आपर सुख-समृद्धि और दौलत
Advertisement
trendingNow12933884
Hindi Newsधर्म

नवरात्रि में एक पान का पत्ता बदल देगा किस्मत, मां दुर्गा की कृपा से बढ़ेगी आपर सुख-समृद्धि और दौलत

Paan Ke Patte Ke Upay: वैसे तो शारदीय नवरात्रि में लोग मां दुर्गा को कृपा पाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं. लेकिन, आज हम आपको नवरात्रि में किए जाने वाले पान के पत्ते के कुछ अचूक उपायों के बारे में जा रहे हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 23, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवरात्रि में एक पान का पत्ता बदल देगा किस्मत, मां दुर्गा की कृपा से बढ़ेगी आपर सुख-समृद्धि और दौलत

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना के लिए अत्यंत खास माना जाता है. इस दौरान लोग अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार माता दुर्गा को प्रसन्न करने की भरसक कोशिश करते हैं. कहा जाता है कि नवरात्रि में दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए किए गए उपाय अत्यंत कारगर सिद्ध होते हैं. इसलिए लोग इस दौरान मां दुर्गा की दिन-रात उपासना करते हैं. इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा. इस दौरान मां दुर्गा के भक्त कुछ विशेष उपाय भी कर रहे होंगे, ताकि उन्हें सुख-समृद्धि प्राप्त हो सके. ऐसे में आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में किए जाने वाले पान के पत्ते के कुछ अचूक उपाय.

मां दुर्गा को पान अर्पित करें

नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा के समय मां दुर्गा को पान का पत्ता चढ़ाएं. मान्यता है कि इससे देवी प्रसन्न होती हैं. परिणामस्वरूप, घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पान पर कपूर रखकर दीपक जलाएं

शारदीय नवरात्रि में रोजाना पूजन के समय पान के पत्ते पर कपूर रखकर देवी दुर्गा के सामने जलाएं. यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

धन प्राप्ति के लिए पान का उपाय

शारदीय नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी के दिन एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा कुमकुम लगाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें. मान्यता है कि इस उपाय से घर में धन की बरकत बनी रहती है.

सफलता के लिए

महत्वपूर्ण कार्य से पहले पान का पत्ता घर के मंदिर में रखकर देवी दुर्गा से प्रार्थना करें. इससे कार्यों में बाधाएं दूर होती हैं. सफलता और शुभ फल की प्राप्ति होती है.

दांपत्य जीवन में सुख के लिए

नवरात्रि में पान के पत्ते पर हल्दी और चावल रखकर मां दुर्गा को चढ़ाएं. यह उपाय दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने वाला माना जाता है.

यह भी पढ़ें: दुर्गा सप्तशती के वो 5 सबसे शक्तिशाली मंत्र, नवरात्रि में इनका जाप साबित होगा वरदान

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Shardiya Navratri 2025

Trending news

बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
;