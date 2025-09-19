नवरात्रि में अर्गला, कीलक और कवच पाठ के क्या हैं नियम, गलत ढंग से पढ़ने पर होगा उल्टा असर, पहले जान लें
नवरात्रि में अर्गला, कीलक और कवच पाठ के क्या हैं नियम, गलत ढंग से पढ़ने पर होगा उल्टा असर, पहले जान लें

Shardiya Navratri 2025 Argala Kilak Kavach Path: शारदीय नवरात्रि में अधिकांश लोग जो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर पाते, वे कम से कम अर्गला, कीलक और कवच का पाठ जरूर करते हैं. आइए जानते हैं नवरात्रि में अर्गला, कीलक और कवच पाठ के नियम और विधि.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:36 PM IST
नवरात्रि में अर्गला, कीलक और कवच पाठ के क्या हैं नियम, गलत ढंग से पढ़ने पर होगा उल्टा असर, पहले जान लें

Navratri 2025 Argala Kilak Kavach Path Vidhi: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हो रहा है. नवरात्रि में देवी की उपासना के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत फलदायी माना जाता है. इसमें अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और कवच पाठ विशेष रूप से बताए गए हैं. ये तीनों पाठ देवी की कृपा प्राप्त करने, विघ्नों को दूर करने और साधना को सफल बनाने के लिए अनिवार्य माने जाते हैं. कहते हैं कि नवरात्रि में इन तीनों का पाठ बेहद कल्याणकाली साबित होता. जो कोई नवरात्रि में नियम पूर्वक अर्गला, कीलक और कवच का पाठ करते हैं, उन्हें मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है. वहीं अगर इन तीनों का पाठ विधि-विधान से नहीं किया जाता है, इसका उल्टा प्रभाव भी जीवन पर पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं इस नवरात्रि मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अर्गला, कीलक और कवच का पाठ कैसे करें.

अर्गला स्तोत्र पाठ के नियम

अर्गला स्तोत्र को सप्तशती पाठ से पहले करना चाहिए. इसे करने से देवी प्रसन्न होती हैं और साधक को धन, वैभव, कीर्ति और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. पाठ से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजन स्थल पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठें. देवी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर शुद्ध मन से पाठ करें. पाठ के बाद देवी को पुष्प, अक्षत और मिठाई अर्पित करें.

कीलक स्तोत्र पाठ के नियम

कीलक स्तोत्र का पाठ सप्तशती पाठ को सिद्ध करने के लिए किया जाता है. यह स्तोत्र उन अवरोधों (कीलक/बाधा) को दूर करता है जो साधना में सफलता पाने में रुकावट डालते हैं. कीलक स्तोत्र का पाठ भी सप्तशती पाठ शुरू करने से पहले किया जाता है. इसका नियमित पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और नवरात्रि साधना फलदायी बनती है. पाठ करते समय मन को एकाग्र और भक्ति से पूर्ण रखें.

कवच पाठ के नियम

दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में कवच पाठ अवश्य किया जाता है. इसे करने से साधक के चारों ओर आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनता है, जिससे नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं का नाश होता है. कवच पाठ करने से पहले शुद्ध आचरण और स्वच्छता का ध्यान रखें. पाठ करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना और सात्विक भोजन करना उत्तम माना गया है. निष्ठा-भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ किया गया कवच पाठ व्यक्ति को आत्मबल और निर्भीकता प्रदान करता है.

पाठ के वक्त इन बातों का रखें ख्याल

नवरात्रि के दौरान अर्गला, कीलक और कवच पाठ को दुर्गा सप्तशती पाठ की शुरुआत में करना चाहिए. पाठ करते समय मोबाइल, शोर-शराबा या किसी प्रकार की बाधा से बचें. यदि स्वयं पाठ करने में कठिनाई हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना भी शुभ होता है. पाठ के बाद देवी को नैवेद्य अर्पित करके आरती करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

