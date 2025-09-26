Navratri 2025: दूर होगी धन की कमी, शत्रुओं से मिलेगा छुटकारा, इस तरह करें मां कालरात्रि की पूजा में महाउपाय

Maa Kalratri Puja Upay: शारदीय नवरात्रि की सप्तमी को मां कालरात्रि की पूजा करने से भक्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाता है. आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय.
Shardiya Navratri 2025 Saptami Puja Upay: देशभर में शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष स्थान है. इस दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा विधि-विधान से की जाती है. मान्यता है कि नवरात्रि के नौ दिनों में देवी दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं. हर दिन माता के एक अलग स्वरूप की आराधना की जाती है. सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है. यह मान्यता है कि जो साधक शत्रु बाधा से परेशान रहते हैं, वे मां कालरात्रि की उपासना से राहत पा सकते हैं. आइए जानते हैं कि मां कालरात्रि की पूजा के दिन कौन से उपाय करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और धन की कमी दूर होगी.
मां कालरात्रि का स्वरूप
माता कालरात्रि का शरीर गहन अंधकार के समान काला है. उनके चार हाथ और तीन नेत्र हैं. बिखरे हुए लंबे बाल, गले में बिजली जैसी चमकती माला और सांसों से निकलती अग्नि, उनकी शक्तिशाली छवि को दर्शाती है. उनके एक हाथ में खड्ग (तलवार), दूसरे में लौह अस्त्र है, जबकि शेष दो हाथों में वरमुद्रा और अभयमुद्रा विराजमान हैं.
मां कालरात्रि की पूजा से मिलने वाले लाभ
माता कालरात्रि की आराधना से भक्त अकाल मृत्यु से बचते हैं. इनके नाम का उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं. यह देवी ग्रह-बाधाओं और शत्रु बाधाओं को समाप्त करने वाली मानी जाती हैं. जो साधक मां कालरात्रि की उपासना करता है, उसे अग्नि, जल, शत्रु, जंतु और रात्रि से कोई भय नहीं होता. सभी प्रकार की व्याधियों और संकटों से मुक्ति के लिए इनकी पूजा विशेष फलदायी है.
मां कालरात्रि के प्रिय फूल
पूजा के समय यदि मां कालरात्रि को रातरानी, लाल गुड़हल या लाल गुलाब अर्पित किए जाएं, तो वे विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं.
मां कालरात्रि का प्रिय भोग
माता कालरात्रि को गुड़ का भोग सबसे प्रिय है. सप्तमी की पूजा में गुड़, गुड़ की खीर या गुड़ से बने व्यंजन अर्पित करने से भक्तों को मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
मां कालरात्रि के मंत्र
ॐ कालरात्र्यै नमः
एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थिता,
लम्बोष्टी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी।
वामपादोल्लसल्लोहलताकण्टकभूषणा,
वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी॥
जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्ति हारिणि।
जय सार्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते॥
ॐ ऐं सर्वाप्रशमनं त्रैलोक्यस्या अखिलेश्वरी।
एवमेव त्वथा कार्यस्मद्वैरिविनाशनं नमो नमः ऐं ॐ॥
