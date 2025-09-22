Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि की पूजा में आंखों से आंसू टपकना शुभ है या अशुभ? जानें इसके मायने
धर्म

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि की पूजा में आंखों से आंसू टपकना शुभ है या अशुभ? जानें इसके मायने

Shardiya Navratri 2025 Tearing Eyes during Puja Tips: किसी व्यक्ति की आंखों गिरना खुशी या गम की निशानी हो सकती है लेकिन जब पूजा के समय आंखों से आंसू बह जाए तो इसका क्या मतलब हो सकता है. ऐसा होना शुभ होता है या अशुभ होता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 22, 2025, 08:45 PM IST
Shardiya Navratri 2025
Shardiya Navratri 2025

Shardiya Navratri 2025 Tearing Eyes While Puja: वैसे तो आंखों से आंसू गिरना एक बहुत ही प्राकृतिक घटना है लेकिन इस बात को समझना होगा कि पूजा करते समय मन भावुक हो जाए और आंखों से आंसू निकल पड़े तो इसका क्या अर्थ हो सकता है खास कर जब नवरात्रि की पूजा में इस तरह का कोई वाकया हो जाए तो इसका क्या अर्थ हो सकता है. ऐसा होना शुभ होता है या अशुभ होता है. शारदीय नवरात्रि 22 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है. ऐसे में आइए जानें कि नवरात्रि की पूजा के समय अगर आंखों से आंसू गिरने लगे तो इसका क्या अर्थ है. 

पूजा के समय आंखों में आंसू आने का अर्थ
मान्यता अनुसार नवरात्रि की पूजा के समय साधक भावुक हो जाए और उसकी आंखों में आंसू बहने लगें तो इसका मतलब ये है कि मातारानी ने उस भक्त की पूजा को स्वीकार कर ली है और उसके समर्पण से प्रसन्न है. आंखों में आंसू आने का अर्थ है कि भक्त के सभी दुखों को मां दुर्गा तुरंत पूरी करेंगी. पूजा का फल जल्द मिलेगा.

पूजा पूर्ण रूप से सफल होती है
ऐसा माना जाता है कि पूजा करते समय जब कोई मनुष्य पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, तभी आंखों में आंसू आते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य भक्ति में लीन हो जाता है तो उसका ईश्वर से सीधा संपर्क बन जाता है। ईश्वर से संपर्क बनने के बाद हमेशा खुशी के आंसू ही आंखों से निकलते हैं। ऐसे में आपको मान लेना चाहिए कि आपका पूजा पूर्ण रूप से सफल हो गया है।
 
मन श्रद्धा से भरकर रो पड़ना
मान्यता अनुसार नवरात्रि पूजा की पूजा करते समय अगर मन श्रद्धा से भर जाए और रो पड़े तो समझ लें कि माता की कृपा उसे जीवनभर प्राप्त होगी. परिवार में सुख-समृद्धि बरसने वाली है भक्त मातारानी का प्रिय हो चुका है. पूजा के समय रो पड़ना संकेत देता है कि भक्त का अंतर्मन शुद्ध हो चुका है. 

पूजा में रोना या आंसू गिराना कब अशुभ होता है?
वैसे तो पूजा के समय मानसिक शुद्धता का बहुत महत्व है लेकिन नवरात्रि या किसी और मांगलिक कार्य या भगवान की आराधना के समय कोई भक्त मन में क्लेश भरकर नकारात्मक सोच के साथ रोने लगता है, किसी के लिए अपशब्द बोलते हुए मातारानी के सामने रोने लगता है तो उसे पाप का भागी तो बनना ही पड़ता है. इसके साथ ही ऐसे साधक को उसकी पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता और मातारानी की क्रोध का भागी बनना पड़ता है. ऐसे में पूजा के समय मन को भटकने नही देना चाहिए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shardiya Navratri 2025

