मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने की थी इस स्तोत्र की रचना, नवरात्रि में इसके पाठ से दूर होगी हर बाधा
Shiv Krit Durga Stotra: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होने वाली है. ऐसे में उससे पहले आज हम आपको मां दुर्गा के ऐसे स्तोत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी. नवरात्रि में इसका पाठ कल्याणकारी होता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:32 PM IST
Trending Photos

Shardiya Navratri 2025 Durga Stotra: ब्रह्मवैवर्त पुराण में शिवकृत दुर्गा स्तोत्र का उल्लेख मिलता है. यह स्तोत्र मां दुर्गा को समर्पित है और इसकी रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी. कथा के अनुसार, जब वे असुर त्रिपुर का वध करने में असमर्थ हो गए और चारों ओर से संकट में घिर गए, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने उन्हें देवी दुर्गा की स्तुति करने का सुझाव दिया. उसी समय शिवजी ने इस स्तोत्र की रचना की और देवी का आह्वान किया. उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उन्हें शक्ति प्रदान की और विजय दिलाई. यह स्तोत्र देवी की असीम शक्ति, कृपा और संरक्षण का प्रतीक है.

शिवकृत दुर्गा स्तोत्र का आध्यात्मिक महत्व

शिवकृत दुर्गा स्तोत्र सिर्फ स्तुति मात्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कवच माना जाता है. इसका प्रभाव मूलाधार से सहस्रार चक्र तक ऊर्जा को जागृत करता है. इसे दुर्गा कवच की तरह अदृश्य सुरक्षा कवच समझा जाता है, जो साधक को नकारात्मक शक्तियों, भय, रोग और शत्रु बाधाओं से बचाता है.

इस स्तोत्र में नाद शक्ति (शब्द की शक्ति) और भक्ति शक्ति (भाव की शक्ति) का अद्भुत संगम है. इसके नियमित पाठ से मन स्थिर और साहसी बनता है. जीवन की कठिनाइयों, मानसिक तनाव, दरिद्रता और रोगों से मुक्ति पाने में यह अत्यंत सहायक है. शिवकृत दुर्गा स्तोत्र का पाठ करने पर देवी दुर्गा के साथ-साथ देवता और पितृ भी आशीर्वाद देते हैं.

नवरात्रि और दुर्गा पूजन में विशेष महत्व

नवरात्रि के पावन दिनों में इस स्तोत्र का पाठ विशेष फल प्रदान करता है. माना जाता है कि इससे साधक की साधना शीघ्र पूर्ण होती है और मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं. ग्रह दोष, विशेषकर मंगल और राहु की शांति के लिए यह अत्यंत प्रभावकारी है. संकट और विपत्ति के समय इसका पाठ आत्मबल को मजबूत करता है और साधक को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है. यही कारण है कि नवरात्रि और दुर्गा पूजन में इसका पाठ अति शुभ और कल्याणकारी माना गया है.

नवरात्रि में दिखे मां दुर्गा के जुड़े ये सपने, समझिए 9 दिनों की पूजा हो गई सफल

भगवान शिव कृत दुर्गा स्तोत्र

रक्ष रक्ष महादेवि दुर्गे दुर्गतिनाशिनि। मां भक्त मनुरक्तं च शत्रुग्रस्तं कृपामयि॥
विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि। ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिणी॥

त्वं च ब्रह्मादिदेवानामम्बिके जगदम्बिके। त्वं साकारे च गुणतो निराकारे च निर्गुणात्॥
मायया पुरुषस्त्वं च मायया प्रकृति: स्वयम्। तयो: परं ब्रह्म परं त्वं बिभर्षि सनातनि॥

वेदानां जननी त्वं च सावित्री च परात्परा। वैकुण्ठे च महालक्ष्मी: सर्वसम्पत्स्वरूपिणी॥
म‌र्त्यलक्ष्मीश्च क्षीरोदे कामिनी शेषशायिन:। स्वर्गेषु स्वर्गलक्ष्मीस्त्वं राजलक्ष्मीश्च भूतले॥

नागादिलक्ष्मी: पाताले गृहेषु गृहदेवता। सर्वशस्यस्वरूपा त्वं सर्वैश्वर्यविधायिनी॥
रागाधिष्ठातृदेवी त्वं ब्रह्मणश्च सरस्वती। प्राणानामधिदेवी त्वं कृष्णस्य परमात्मन:॥

गोलोके च स्वयं राधा श्रीकृष्णस्यैव वक्षसि। गोलोकाधिष्ठिता देवी वृन्दावनवने वने॥
श्रीरासमण्डले रम्या वृन्दावनविनोदिनी। शतश्रृङ्गाधिदेवी त्वं नामन चित्रावलीति च॥

दक्षकन्या कुत्र कल्पे कुत्र कल्पे च शैलजा। देवमातादितिस्त्वं च सर्वाधारा वसुन्धरा॥
त्वमेव गङ्गा तुलसी त्वं च स्वाहा स्वधा सती। त्वदंशांशांशकलया सर्वदेवादियोषित:॥

स्त्रीरूपं चापिपुरुषं देवि त्वं च नपुंसकम्। वृक्षाणां वृक्षरूपा त्वं सृष्टा चाङ्कुररूपिणी॥
वह्नौ च दाहिकाशक्ति र्जले शैत्यस्वरूपिणी। सूर्ये तेज:स्वरूपा च प्रभारूपा च संततम्॥

गन्धरूपा च भूमौ च आकाशे शब्दरूपिणी। शोभास्वरूपा चन्द्रे च पद्मसङ्घे च निश्चितम्॥
सृष्टौ सृष्टिस्वरूपा च पालने परिपालिका। महामारी च संहारे जले च जलरूपिणी॥

क्षुत्त्‍‌वं दया त्वं निद्रा त्वं तृष्णा त्वं बुद्धिरूपिणी। तुष्टिस्त्वं चापि पुष्टिस्त्वं श्रद्धा त्वं च क्षमा स्वयम्॥
शान्तिस्त्वं च स्वयं भ्रान्ति: कान्तिस्त्वं कीर्तिरेव च। लज्जा त्वं च तथा माया भुक्ति मुक्ति स्वरूपिणी॥

सर्वशक्ति स्वरूपा त्वं सर्वसम्पत्प्रदायिनी। वेदेऽनिर्वचनीया त्वं त्वां न जानाति कश्चन॥
सहस्त्रवक्त्रस्त्वां स्तोतुं न च शक्त : सुरेश्वरि। वेदा न शक्ता: को विद्वान् न च शक्ता सरस्वती॥

स्वयं विधाता शक्तो न न च विष्णु: सनातन:। किं स्तौमि पञ्चवक्त्रेण रणत्रस्तो महेश्वरि॥
कृपां कुरु महामाये मम शत्रुक्षयं कुरु।

