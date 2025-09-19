Shardiya Navratri 2025: शुक्ल योग में शुरू होगी शारदीय नवरात्रि, नोट कर लें घटस्थापना के लिए सामग्री

Shardiya Navratri 2025 Puja Samagri List: शारदीय नवरात्रि इस साल 22 सितंबर, सोमवार से शुरू हो रही है. यह पर्व कुल 10 दिनों तक मनाया जाएगा और 11वें दिन दुर्गा विसर्जन होगा. विशेष बात यह है कि इस बार नवरात्रि में तृतीया तिथि दो दिन पड़ रही है, जिसके कारण पर्व का समय 9 के बजाय 10 दिनों का होगा. नवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना और मां दुर्गा के आह्वान के साथ होता है. इसके बाद नवदुर्गा की पूजा प्रारंभ की जाती है. पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना होती है. इस बार नवरात्रि का शुभारंभ शुक्ल योग में हो रहा है, जो अत्यंत मंगलकारी माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त और सामग्री.

शुक्ल योग का महत्व

22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन सुबह से शाम 7 बजकर 59 मिनट तक शुक्ल योग रहेगा. इसके बाद ब्रह्म योग का प्रारंभ होगा. शुक्ल योग को सफलता और शुभ फल देने वाला योग माना जाता है. इसी में कलश स्थापना कर नवरात्रि की शुरुआत की जाएगी.

शारदीय नवरात्रि पूजा सामग्री सूची

नवरात्रि पूजा विधि को संपूर्ण और सफल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री पहले से तैयार कर लेनी चाहिए. प्रमुख सामग्री मिट्टी या पीतल का कलश, मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, सात प्रकार के अनाज, जौ

चौकी पर बिछाने हेतु लाल या पीला वस्त्र, आम और अशोक के पत्ते, लाल फूल (विशेषकर गुड़हल), माला, मां दुर्गा के श्रृंगार की सामग्री- लाल साड़ी, चुनरी, सिंदूर, रोली, चंदन, गंगाजल, रक्षासूत्र, सिक्के, घी, शहद, पंचमेवा, रुई की बत्तियां, फल, मिठाई, नैवेद्य, जटा वाला नारियल, सूखा नारियल, इलायची, लौंग, सुपारी, पान का पत्ता, अगरबत्ती, धूप, दीपक, कपूर, गुग्गल, लोबान, मातरानी का ध्वज, पूजा आसन (कुश या कंबल), माचिस, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, आरती की पुस्तकें, अखंड ज्योति हेतु बड़ा दीपक, तिल या सरसों का तेल, मां दुर्गा के पग चिह्न, मंडप सजाने के लिए केले के पौधे और रंगीन कागज इत्यादि.

शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा तिथि मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को रात 01 बजकर 23 मिनट से शुरू होकर 23 सितंबर को रात 02 बजरर 55 मिनट तक रहेगी. इसी तिथि को कलश स्थापना और प्रथम पूजा की जाएगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)