Shardiya Navratri 2025: शुक्ल योग में शुरू होगी शारदीय नवरात्रि, नोट कर लें घटस्थापना के लिए सामग्री
Advertisement
trendingNow12928524
Hindi Newsधर्म

Shardiya Navratri 2025: शुक्ल योग में शुरू होगी शारदीय नवरात्रि, नोट कर लें घटस्थापना के लिए सामग्री

Shardiya Navratri 2025 Puja Samagri: इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त और सामग्री.

 

|Last Updated: Sep 19, 2025, 01:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shardiya Navratri 2025: शुक्ल योग में शुरू होगी शारदीय नवरात्रि, नोट कर लें घटस्थापना के लिए सामग्री

Shardiya Navratri 2025 Puja Samagri List: शारदीय नवरात्रि इस साल 22 सितंबर, सोमवार से शुरू हो रही है. यह पर्व कुल 10 दिनों तक मनाया जाएगा और 11वें दिन दुर्गा विसर्जन होगा. विशेष बात यह है कि इस बार नवरात्रि में तृतीया तिथि दो दिन पड़ रही है, जिसके कारण पर्व का समय 9 के बजाय 10 दिनों का होगा. नवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना और मां दुर्गा के आह्वान के साथ होता है. इसके बाद नवदुर्गा की पूजा प्रारंभ की जाती है. पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना होती है. इस बार नवरात्रि का शुभारंभ शुक्ल योग में हो रहा है, जो अत्यंत मंगलकारी माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त और सामग्री.

शुक्ल योग का महत्व

22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन सुबह से शाम 7 बजकर 59 मिनट तक शुक्ल योग रहेगा. इसके बाद ब्रह्म योग का प्रारंभ होगा. शुक्ल योग को सफलता और शुभ फल देने वाला योग माना जाता है. इसी में कलश स्थापना कर नवरात्रि की शुरुआत की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

शारदीय नवरात्रि पूजा सामग्री सूची

नवरात्रि पूजा विधि को संपूर्ण और सफल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री पहले से तैयार कर लेनी चाहिए. प्रमुख सामग्री मिट्टी या पीतल का कलश, मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, सात प्रकार के अनाज, जौ
चौकी पर बिछाने हेतु लाल या पीला वस्त्र, आम और अशोक के पत्ते, लाल फूल (विशेषकर गुड़हल), माला, मां दुर्गा के श्रृंगार की सामग्री- लाल साड़ी, चुनरी, सिंदूर, रोली, चंदन, गंगाजल, रक्षासूत्र, सिक्के, घी, शहद, पंचमेवा, रुई की बत्तियां, फल, मिठाई, नैवेद्य, जटा वाला नारियल, सूखा नारियल, इलायची, लौंग, सुपारी, पान का पत्ता, अगरबत्ती, धूप, दीपक, कपूर, गुग्गल, लोबान, मातरानी का ध्वज, पूजा आसन (कुश या कंबल), माचिस, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, आरती की पुस्तकें, अखंड ज्योति हेतु बड़ा दीपक, तिल या सरसों का तेल, मां दुर्गा के पग चिह्न, मंडप सजाने के लिए केले के पौधे और रंगीन कागज इत्यादि.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि में दिखे मां दुर्गा के जुड़े ये सपने, समझिए 9 दिनों की पूजा हो गई सफल

शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा तिथि मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को रात 01 बजकर 23 मिनट से शुरू होकर 23 सितंबर को रात 02 बजरर 55 मिनट तक रहेगी. इसी तिथि को कलश स्थापना और प्रथम पूजा की जाएगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

TAGS

Shardiya Navratri 2025

Trending news

दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
;