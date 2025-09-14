शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली हैं, कलश स्‍थापना के लिए मिलेगा बस इतना समय, देख लें शुभ मुहूर्त
धर्म

शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली हैं, कलश स्‍थापना के लिए मिलेगा बस इतना समय, देख लें शुभ मुहूर्त

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का इंतजार मां दुर्गा के भक्‍तों को बेसब्री से रहता है. इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा-अर्चना की जाती है. घर में घटस्‍थापना की जाती है. फिर नवरात्रि के समापन पर हवन और कन्‍यापूजन करते हैं. जानें इस साल नवरात्रि कब से हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 14, 2025, 11:51 AM IST
शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली हैं, कलश स्‍थापना के लिए मिलेगा बस इतना समय, देख लें शुभ मुहूर्त

Shardiya Navratri 2025 date: अश्विन मास के शुक्‍ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होती हैं और नवमी तिथि पर समाप्‍त होती हैं. इसके अगले दिन दशहरा या विजयादशमी पर्व मनाया जाता है. इस साल 22 सितंबर रात 1:23 बजे से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी और 23 सितंबर को देर रात रात 2:55 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को मानी जाएगी. इसी दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी और कलश स्‍थापना की जाएगी. वहीं 31 सितंबर को महाअष्‍टमी और 1 अक्‍टूबर को महानवमी मनाई जाएगी. इसके बाद 2 अक्‍टूबर को दशहरा महापर्व मनाया जाएगा. 

नवरात्रि पर कलश स्‍थापना का मुहूर्त 

नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. वहीं पहले दिन घट स्‍थापना की जाती है. इस साल शारदीय नवरात्रि पर कलश स्‍थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं. प्रतिपदा तिथि पर घटस्थापना का पहला मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 6 बजकर 9 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 6 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर को 12 बजकर 38 मिनट तक रहेगा. 

नवरात्रि के 9 दिन और माता का स्‍वरूप 

नवरात्रि का हर दिन माता के एक रूप को समर्पित है और उस दिन मां दुर्गा के उसी रूप की पूजा की जाती है. 

पहला दिन - मां शैलपुत्री 
दूसरा दिन - मां ब्रह्मचारिणी
तीसरा दिन - मां चंद्रघंटा
चौथा दिन - मां कूष्मांडा
पांचवां दिन - मां स्कंदमाता
छठा दिन - मां कात्यायनी
सातवां दिन - मां कालरात्रि
आठवां दिन - मां महागौरी
नौवां दिन - मां सिद्धिदात्री

नवरात्रि में 31 सितंबर को अष्‍टमी के दिन कन्या पूजन होगा. 1 अक्‍टूबर महानवमी की पूजन की जाएगी. जो लोग नवरात्रि के 9 व्रत रखते हैं, वे कन्‍या पूजन के बाद व्रत का पारण करेंगे. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

