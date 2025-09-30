नवरात्रि विशेष : दो घड़ी में कर ली संधि पूजा तो बदल जाएगी किस्मत, मिलेगा अति शुभ फल!

कोलकाता, 30 सितंबर (आईएएनएस)। शारदीय दुर्गोत्सव का प्रमुख अनुष्ठान है संधि पूजा जो विशेष रूप से अष्टमी और नवमी तिथियों के बीच के संधिकाल में की जाती है। संधि पूजा के लिए कुल समय 48 मिनट मिलता है जो अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट व नवमी तिथि के पहले के 24 मिनट का होता है. इसे धार्मिक रूप से अति शुभ माना जाता है. पुराणों के अनुसार, इसी शुभ घड़ी में देवी चंडी ने महिषासुर का वध किया जिसे अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में देखा जाता है. इसलिए संधि पूजा को देवी की अपराजेय शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.

समय की गणना क्या कहती है

समय की गणना के अनुसार पूरे दिन में कुल तीस घड़ियां आती हैं इनमें एक घड़ी 24 मिनट की होती है.दो घड़ी मिलाकर संधि पूजा के लिए समय 48 मिनट का हो जाता है। इन दो घड़ी में की पूजा करना विशेष फलदायी होता है. देवी की आराधना अत्यंत विधि विधान से इस घड़ी में की जाती है. 108 दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और 108 कमल के पुष्प और 108 बेलपत्र भी देवी मां को अर्पित किए जाते हैं। इस विधि से पूजा अर्चना करना अति पवित्र और शुभ माना जाता है।

संधि पूजा की तैयारी

संधि पूजा के समय पूजा मंडपों में विशेष मंत्रोच्चारण किया ता है। ढाक की थाप और शंखध्वनि से माहौल धार्मिक और सकारात्मक हो जाता है. जिससे भक्तों का मन आध्यात्मिक अनुभव से ओतप्रोत रहता है.भक्तों का विश्वास है कि इस शुभ संधि काल में देवी मां की पूजा करने से बाधाएं, कष्ट और संकट दूर होने लगते हैं और जीवन में सफलता और समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं. कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के नामी-गरामी पूजा पंडालों में संधि पूजा की तैयारियां की गई है और इस लिए भारी भीड़ जमा होने की संभावना है। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही पूजा का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा और प्रबंध समितियों द्वारा किए गए हैं।

--आईएएनएस

पीआईएम/एबीएम

