Baby Girl Names: माता महागौरी के नाम पर रखें बिटिया का नाम, जीवनभर बरसेगी आपकी लाडली पर मातारानी की कृपा!

Girl Name On Mata Mahagauri: नवरात्रि के शुभ मौके पर अगर आपके घर में बच्ची का जन्म हुआ है तो आप माता महागौरी के नाम से प्रेरित सुंदर नाम अपने बच्चे के लिए चुन सकते हैं. किसी व्यक्ति पर उसके नाम का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. वहीं, ममतामयी माता गौरी के नाम पर जब बेटी का नाम रखा जाता है तो बिटिया पर जीवनभर माता की कृपा बनी रहती है. आइए मां गौरी से प्रेरित नाम की एक लिस्ट जानें.

महागौरी से प्रेरित नाम

गौरी: माता महागौरी का ही एक नाम जो शुद्धता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. यह नाम अपनी बिटिया को दे सकते हैं.

सौम्या: सौम्या नाम का अर्थ है कोमल, जिनका हृदय ममता से भरा हो. यह नाम भी बिटिया के लिए सुंदर है.

शिवानी: वो जो शिव की स्तुति करती हो. पवित्र और शक्तिशाली मां गौरी. यह सुंदर नाम अपनी बिटिया को दे सकते हैं.

शिवांगी: वो जो शिव को अंगीकार करती है. मां गौरी की उपासना करने वाली यानी महागौरी. यह नाम बिटिया को दे सकते हैं.

पार्वती: मां गौरी का ही यह दूसरा नाम बहुत प्रसिद्ध है. यह नाम आपकी बिटिया के लिए बहुत सुंदर होगा.

देवांगी: देवी मां का दिव्य स्वरूप यानी महागौरी. यह नाम अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं.

ये नाम भी अपनी बेटी को दे सकते हैं

शैलजा (Shailaja): शैलजा नाम का अर्थ है ‘पर्वत की पुत्री’ यानी साक्षात माता पार्वती. सुंदर और अर्थपूर्ण नाम अपनी बेटी को दे सकते हैं.

सिद्धिदा (Siddhida): सिद्धिदा यह नाम मां दुर्गा से संबंधित है जो मां के उन रूपों में से है जो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ति करती हैं.

इस नाम पर भी डालें नजर

अदिति: अदिति शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है.

आद्या: आद्या नाम का अर्थ है सृष्टि का आरंभ करने वाली आदिशक्ति.

शक्ति: ऊर्जा और सामर्थ्य की देवी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है.

भवानी: भवानी मां महागौरी का भी एक नाम है.

