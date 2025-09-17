Shardiya Navratri 2025: घटस्थापना में मिट्टी के कलश का इस्तेमाल करें या किसी अन्य धातु का, जानें नियम

Shardiya Navratri 2025 Ghatasthapana: साल में चार बार मनाए जाने वाले नवरात्रि पर्व में मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की पूजा-आराधना की जाती है. देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्त 9 दिनों तक विधिपूर्वक व्रत रखते हैं. इस पावन पर्व की शुरुआत घट स्थापना से होती है. मान्यता है कि यदि नवरात्रि में घट स्थापना न की जाए, तो व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता. इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना का विधान है. घटस्थापना को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल होता है कि घटस्थापना में मिट्टी के कलश का इस्तेमाल करना चाहिए या किसी अन्य धातु का. आइए जानते हैं कि इस बारे में शास्त्र-पुराण क्या कहते हैं.

नवरात्रि में मिट्टी का कलश होता है खास

नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है. प्राचीन परंपरा के अनुसार यह स्थापना मिट्टी के कलश से की जानी चाहिए, क्योंकि इसे सबसे पवित्र माना गया है. इस कलश में शुद्ध जल भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते लगाए जाते हैं और ऊपर नारियल रखकर कलावा बांधा जाता है. यही विधि नवरात्रि पूजन की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है.

विद्वानों के मत

धार्मिक विद्वानों के अनुसार, समय के साथ लोग मिट्टी की जगह स्टील या अन्य धातु के कलश का उपयोग करने लगे हैं. लेकिन शास्त्रों में मिट्टी का कलश ही उचित बताया गया है. मान्यता है कि मिट्टी का कलश स्थापित करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर-परिवार को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.

धार्मिक मान्यताएं

धार्मिक ग्रंथों में मिट्टी को अत्यंत पवित्र माना गया है. जब नवरात्रि की शुरुआत मिट्टी के कलश से होती है, तो इसे सृष्टि के पंच तत्वों- जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश का प्रतीक माना जाता है. कलश स्थापना में शुद्ध जल, आम के पत्ते और नारियल का उपयोग इन तत्वों की ऊर्जा को दर्शाता है.

क्यों जरूरी है मिट्टी का कलश

मान्यता है कि मिट्टी का कलश सृष्टि के निर्माण का प्रतीक है. यही कारण है कि नवरात्रि में मिट्टी का कलश स्थापित करने पर ही देवी मां की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है. स्टील या अन्य धातु के कलश से की गई स्थापना को शास्त्रों में मान्यता नहीं दी गई है और इससे पूजा का फल अधूरा माना जाता है.

