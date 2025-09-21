Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर शनिदोष से मुक्ति चाहिए तो करें नौ दिन ये उपाय, साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव होगा कम!
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर शनिदोष से मुक्ति चाहिए तो करें नौ दिन ये उपाय, साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव होगा कम!

Shardiya Navratri Par Sade Sati Ke Upay: नवरात्रि में साढ़े साती से मुक्ति के कुछ उपाय करें तो लाभ हो सकते हैं. शनि दोष से मुक्ति के लिए नवरात्रि के दौरान कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Sep 21, 2025, 01:39 PM IST
Shardiya Navratri 2025 Upay
Shardiya Navratri 2025 Upay

Shani Dosh Ke Upay On Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि शनिदोष को दूर करने से लेकर साढ़े साती और ढैय्या से मुक्ति पाने का अति शुभ समय होता है. इस साल 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि तिथियां शुरू हो रही हैं. ऐसे में अगर शनिवार के कुछ विशेष उपाय करें तो शुभ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं. नवरात्रि के दौरान की गई पूजा से शनि के क्रूर प्रभाव को कम किया जा सकता है. आइए जानें नवरात्रि पर कौन से उपायों को करके शनिदेव के क्रूर प्रभावों को कम किया जा सकता है.

मां कालरात्रि की पूजा आराधना 
जब नवरात्रि के दौरान सप्तमी तिथि पर मां कालरात्रि की पूजा आराधना की जाए तो मन को शांत रखें और माता की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें. मां कालरात्रि का शनिदेव पर  नियंत्रिण होता है. ऐसे में शनिदेव का प्रभाव कम से कम हो जाता है. 

दुर्गा सप्तशती का पाठ
नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे नौ दिन तक नियमित रूप से करें. शनि दोष दूर होगा और साढ़ेसाती व ढैय्या का प्रभाव कम होगा. माता की पूजा आराधना के बाद शनि देव के मंत्र का जाप करें. मंत्र है "ॐ शं शनैश्चराय नमः". इस उपाय को करने से फर्क आप खुद महसूस करेंगे.

हनुमान जी की पूजा और व्रत
नवरात्रि के दौरान हनुमान जी की भी विशेष पूजा करें. शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के निमित्त व्रत का संकल्प करें. इससे शनिदेव के दोष और उनके प्रतिकूल प्रभाव कम होंगे और संकटों का निवारण होगा.

शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या दूर करने के कुछ और उपाय
शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा क. तिल या सरसों के तेल का दीया जलाएं.
शनिवार के दिन जरूरतमंदों में तेल का दान करें. 
शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें.
शनिवार के दिन नहाने के पानी में काले तिल डालकर नहाएं.  शनि ग्रह की क्रुरता शांत होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Shardiya Navratri 2025

