धर्म

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि पूजा में बची हुई सामग्री और फूल माला का क्या करें, जानें इनसे जुड़े खास नियम

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025 अब समापन की ओर है. भक्त 1 अक्टूबर को महानवमी पर हवन, कन्या पूजन के बाद अगले दिन व्रत का पारण करेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन नौ दिनों की पूजा में बची हुई सामग्रियों और फूल माला का क्या करना चाहिए. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 27, 2025, 03:14 PM IST
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में लगातार नौ दिन तक माता दुर्गा की भक्ति और पूजा-अर्चना के बाद अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि पूजा में उपयोग की गई सामग्री, भोग, फूल और मालाओं का क्या करना चाहिए. दरअसल, नवरात्रि के दौरान माता के भक्त उन्हें रोजाना फूल, फूल माला, धूप-दीप, फल इत्यादि अर्पित करते हैं. ऐसे में नौ दिनों तक अर्पित किए गए इन पूजन सामग्रियां और फूल मालाएं अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं. ऐसे में लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि आखिर नवरात्रि व्रत समापन के बाद नौ दिन के पूजन में बची हुई इन सामग्रियों का क्या करना चाहिए. धार्मिक मान्यता है कि अगर इन वस्तुओं को सही तरीके से निपटाया जाए तो देवी मां की कृपा बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जारी रहता है. आइए जानते हैं इस बारे में शास्त्र-पुराण के नियम क्या कहते हैं. 

फूल और मालाओं का क्या करें

नवरात्रि की पूजा में चढ़ाए गए फूल और माला को सामान्य कचरे में फेंकना अशुभ माना जाता है. ऐसे में इन्हें किसी नदी, तालाब या पवित्र जल में बहा देना चाहिए. अगर आपसास नदी या तालाब उपलब्ध न हो, तो इन्हें तुलसी या अन्य पौधों की जड़ों के पास दबाया जा सकता है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

बची हुई हवन सामग्री का क्या करें

नवरात्रि 2025 में किए गए हवन की बची सामग्री को भी उचित स्थान पर निपटाना जरूरी है. हवन में बची राख, लकड़ी, घी, गुग्गल आदि को मिट्टी में दबा दें या किसी पवित्र जल में प्रवाहित करें. इसे सामान्य कचरे के साथ फेंकना अशुभ होता है.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि के अंतिम दिन विसर्जन में कलश के जल और नारियल का क्या करें, जानें नियम 

कलश और नारियल

घटस्थापना में उपयोग किए गए कलश और नारियल को भी विसर्जन के समय पवित्र जल में प्रवाहित करना चाहिए. नारियल को परिवार में बांटकर प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है. 

दुबारा इस्तेमाल ना करें 

शारदीय नवरात्रि 2025 की पूजा में चढ़ाई गई सामग्री, फूल, माला या भोग को दोबारा किसी अन्य पूजा में उपयोग न करें. यह नियम शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है और इसे मानने से पूजा का फल पूरी तरह प्राप्त होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Shardiya Navratri 2025

