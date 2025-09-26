Advertisement
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में पान के पत्तों के ये उपाय कर लें तो चमक जाएगी किस्मत, पुरानी ख्वाहिशें होंगी पूरी!

Betel Leaf Remedies In Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अगर कुछ विशेष और प्रभावशानी पान के पत्तों के ये उपाय कर लें तो आपका सोया भाग्य जाग जाएगा और आपकी पुरानी ख्वाहिशें भी पूरी हो सकती हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:49 AM IST
Betel Leaf Remedies In Shardiya Navratri 2025
Betel Leaf Remedies In Shardiya Navratri 2025

Paan Ke Patte Ke Upay: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से ही शुरू हो चुका है. नवरात्रि के ये दिन अति शुभ होते हैं जिसमें कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं. कुछ ऐसे उपाय जिनको करके जीवन की कई दिक्कतों को दूर किया जा सकता है. इसी तरह अगर कुछ विशेष उपाय या टोटके की बात करें तो आप नवरात्रि के दिनों में पान के पत्ते का उपाय कर सकते हैं जिसको करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है. नौकरी संबंधी परेशानियों का अंत हो सकता है. इसके साथ ही और भी कई लाभ हो सकते हैं. आइए जानें नवरात्रि में पान के पत्ते के कौन से उपाय करें.

नौकरी के लिए उपाय
अगर नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहिए तो पान के पत्ते के दोनों ओर सरसों का तेल लगाएं व मां दुर्गा को अर्पित करें. इसके बाद इसे अपने सिरहाने रखके सोएं. अगले दिन स्नान आदि करें और दुर्गा मंदिर में जाएं व वहां पर यह पता मातारानी को चढ़ा दें.

व्यापार के लिए उपाय 
पैसों की तंगी और व्यापार में हानि नहीं रुक रही है तो पान का बीड़ा बनाकर मातारानी को अर्पित करें. यह उपाय नवरात्रि के दिनों में करने से चमत्कारी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं.

आर्थिक परेशानियां दूर करने के लिए उपाय
नवरात्रि के दिनों में से किसी एक दिन यह उपाय कर लें, इससे आपकी बड़ी से बड़ी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी. एक पान का पत्ता लें और उसके ऊपर लाल गुलाब की कुछ पंखुड़ियां रखें व अपनी परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए मां दुर्गा को पत्ता अर्पित करें. 

बाधाएं दूर करने के लिए उपाय
घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस हू रही है, काम में बाधाएं आ रही हैं या मेहनत का फल शून्य हो जाता है तो एक उपाय करें. नवरात्रि के दिनों में पाने के पत्ते पर केसर रखें और माता के समने बैठकर दुर्गा स्तोत्र का पाठ सच्चे मन से करें. दुर्गा नामावली का पाठ करना भी अति शुभ होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

Shardiya Navratri 2025

