Mahashtami 2025: नौकरी में बाधा से लेकर विवाह में देरी... सभी दिक्कतों का तोड़ हैं महाअष्टमी के ये अचूक उपाय!

Dugra Ashtami 2025 Upay: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा आराधना की जाती है. इस साल 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई और 30 सितंबर 2025 मातारानी के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाएगी. नवरात्रि की यह तिथि अति शुभ है. इस दिन माता गौरी की पूजा आराधना करने के बाद अगर कुछ उपाय करें तो विवाह में देरी से लेकर नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है. इसके साथ ही कुछ मंत्रों का जाप करने से भी जीवन की अनेक समस्याओं से निजात पाया जा सकता है. आइए महाअष्टमी के कुछ विशेष उपायों के बारे में जानें.

कपूर और लौंग का घर में उपाय

महाअष्टमी तिथि पर मातारानी को पूजा के समय अगर कपूर व लौंग चढ़ाएं और फिर आरती के बाद उसे जलाकर पूरे घर में घुमाएं तो जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा. इस उपाय को करने से नौकरी संबंधी एक एक बाधाओं और परेशानियों का अंत हो जाएगा. करियर में उन्नति और व्यापार में लाभ के रास्ते खुलने लगेंगे.

माता के मंत्र का जाप करें

अगर की व्यक्ति का विवाह होने में देरी हो रही है या विवाह की बात होते होते टल जाती है तो महाअष्मी के दिन माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना करनी चाहिए. पूजा के दौरान माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें. सिंदूर चढ़ाएं और माता के मंत्र का 108 बार जाप करें. विवाह संबंधी सभी अड़चनों का अंत होगा और विवाह तय भी हो सकता है. मंत्र है- “ॐ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरि. नंदगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः”

कन्या को दें विशेष उपहार

महाअष्टमी के दिन अगर कन्या पूजन कराएं और उन्हें लाल चुनरी या चूड़ी का उपहार दें तो मातारानी विशेष कृपा बरसेगी. जल्द विवाह होगा और घर में मांगलिक कार्यों का योग बनेगा. यह सरल उपाय विवाह में चल रही दिक्कतों का भी अंत करेगा.

अगर नहीं मिली नौकरी, तो ऐसे करें पूजा

नौकरी न मिलने की समस्या बनी हुई है, नौकरी वाली जगह पर बड़ी बड़ी परेशानियां बनी रहती है तो महाअष्टमी के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें. अष्टमी तिथि पर महागौरी माता को पूजा के समय सफेद फूल अर्पित करें नारियल चढ़ाएं. इसके साथ ही 108 बार माता के मंत्र का जाप करें. नौकरी संबंधी दिक्कतों का अंत होने लगेगा, नई नौकरी के रास्ते खउलेंगे. मंत्र है- “ॐ देवी महागौर्यै नमः”.

माता को भोग अर्पित करें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाअष्टमी के दिन अगर माता को दूध से बने भोग अर्पित करें और जरूरतमंदों को सफेद मिठाई बांटें तो करियर में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. कपड़ों का दान करने से भी नौकरी में आ रही बाधाओं का अंत होता है. श्रद्धा से भरे मन के साथ अगर ये उपाय करें तो जीवन में स्थिरता आती है.

माता को नारियल चढ़ाएं

महाअष्टमी पर अगर जल्द विवाह के लिए उपाय करना है तो माता दुर्गा के मंदिर जाएं और वहां पर माता को नारियल चढ़ाएं. साथ में गौरी-शंकर रुद्राक्ष को धारण कर एक मंत्र का सच्चे मन से जाप करें. मंत्र है- ॐ सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा". विवाह के रास्ते खुलेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

