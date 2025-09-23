Shardiya Navratri 2025: राहु-केतु का दोष हर काम में डाल रहा बाधा? नवरात्रि में चुपचाप कर लें ये टोटके, माता दुख करेंगी दूर!

Shardiya Navratri 2025 Rahu Ketu Upay: हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिनों को अति पवित्र माना जाता है. जगत जननी मां आदिशक्ति के आराधना के दिनों में अगर कुछ उपाय कर लें तो जीवन की दिक्कतों का निवारण हो सकता है. राहु-केतु का दोष अगर जीवन में अनेक बाधाएं ला रहा है और संकट खत्म नहीं हो रहे हैं तो कार्तिक माह की शारदीय नवरात्रि में कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं. इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर किन उपायों से राहु और केतु के बुरे प्रभावों को दूर किया जा सकता है.

राहु केतु दोष की पहचान

ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु पापी ग्रह माने गए हैं. कुंडली के जिस भाव में ये दोनों होते हैं अशुभ फल जेते हैं. खराब राहु बुद्धि को भ्रष्ट करता है, वहीं खराब केतु जातक को बिना सोचे-समझे काम करने के लिए प्रेरित करता है. इन दोनों ग्रहों के खराब होने से जीवन में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. राहु का ज्ञानेन्द्रियों का कारक है और केतु कर्मेन्द्रियों का कारक है.

राहु केतु के अशुभ प्रभाव कैसे कम होंगा

मान्यताएं हैं कि मां दुर्गा की जो भी भक्त उपासना करता है उसकी कुंडली से राहु-केतु का दोष को दूर हो जाता है. नवरात्रि के दिनों में माता के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ का जाप करने वाले भक्त को राहु केतु कभी परेशान नहीं करता है. इसके साथ ही हर दिन 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करने से राहु और केतु जैसे अशुभ प्रभाव भी कम से कम होने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

किन देवियों की पूजा करें

ज्योतिष अनुसार मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा-अर्चना करने से भक्त पर राहु और केतु का दोष नहीं लगता है. ऐसे में माता के इन दो स्वरूपों की पूजाकर राहु और केतु के बुरे प्रभावों से छुटकारा पाएं.

शारदीय नवरात्रि में माता की आराधना

अगर शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के साथ ही महादेव और हनुमान जी की पूजा करें तो राहु केतु नहीं सताएंगे. शिव सहस्त्रनाम और हनुमान सहस्त्रनाम का पाठ परेशानियों को दूर कर सकता है.

राहु केतु के बुरे प्रभावों को दूर करने का उपाय

राहु दोष से मुक्ति पाना है तो नवरात्रि में चांदी से बनी हाथी की प्रतिमा घर लेकर आएं और पूजा घर या तिजोरी में रख दें. हर दिन इस मूर्ति के दर्शन करें. इस एक आसान उपाय को करने से राहु के बुरे प्रभाव दूर हो जाएंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Mangalwar Ki Puja: मंगलवार को इन शुभ योग में करें रामभक्त हनुमानजी की पूजा, मिलेगी संकट और भय से मुक्ति!

और पढ़ें- Vastu Tips: दरिया में धन बह जाएगा अगर कर दिया इन चीजों का दान, ये रही सामानों की लिस्ट!