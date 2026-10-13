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Maa durga Mantra: मां दुर्गा के इन 7 शक्तिशाली मंत्रों के जाप से बढ़ता है जीवन का ऐश्वर्य, बाधाएं होती हैं दूर!

Maa Durga Powerful Mantra: मां दुर्गा के 7 शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से उत्तम फल प्राप्त होता है. मां दुर्गा के ये मंत्र धन, ऐश्वर्य दिला सकते हैं और रोग और शत्रुओं का नाश हो सकता है. आइए जानें मां दुर्गा के शक्तिशाली मंत्र कौन-से हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Oct 13, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 10:54 AM IST
Maa durga Mantra: मां दुर्गा के इन 7 शक्तिशाली मंत्रों के जाप से बढ़ता है जीवन का ऐश्वर्य, बाधाएं होती हैं दूर!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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