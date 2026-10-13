/Maa durga Mantra: मां दुर्गा के इन 7 शक्तिशाली मंत्रों के जाप से बढ़ता है जीवन का ऐश्वर्य, बाधाएं होती हैं दूर!

Maa Durga Powerful Mantra to get Prosperity: शारदीय नवरात्र इस साल 11 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है. नवरात्र के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरुपों की भक्त उपासना करते हैं. ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरुपों की पूजा कर सच्चे मन से अगर माता के कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें तो जीवन की सभी बाधाओं का अंत हो सकता है. सुख प्राप्त होता है और शत्रु व रोगों से छुटकारा मिलता है. आइए जानें नवरात्र के दिनों माता के किन 7 मंत्रों का जाप करें.