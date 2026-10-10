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Shardiya Navratri 2026: नवरात्र व्रत में कुछ चीजों का खाना वर्जित, यहां देखें लिस्ट- क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?

Shardiya Navratri 2026: नवरात्र का त्योहर कल से शुरू होने वाला है. इस मौके पर लोगों को खासकर व्रतियों को खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आइए इस लेख में जानें नवरात्र के व्रत के दौरान क्या सेवन करें और क्या सेवन न करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Oct 10, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 06:40 PM IST
Shardiya Navratri 2026: नवरात्र व्रत में कुछ चीजों का खाना वर्जित, यहां देखें लिस्ट- क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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