/Shardiya Navratri 2026: नवरात्र व्रत में कुछ चीजों का खाना वर्जित, यहां देखें लिस्ट- क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?

शारदीय नवरात्र का त्योहार कल यानी 11 अक्टूबर से शुरू होने वाला है. इस पावन पर्व पर भक्त मां दुर्गा के निमित्त व्रत रखेंगे और मां की उपासना करेंगे. कुछ लोग अपनी क्षमता के अनुसार निर्जला व्रत रखते हैं तो कुछ लोग शुरू और अतिम तिथि का व्रत रखते हैं. कुछ लोग पूरे नौ दिन का फलाहार व्रत रखने का संकल्प करते हैं. हालांकि व्रत रखें या न रखें नवरात्र में सात्विक भोजन करने का विधान हैं. आइए इस लेख में जानें कि नवरात्र के दौरान व्रती को क्या खाना चाहिए और क्या भूल से भी नहीं खाना चाहिए.
नवरात्र के व्रत में सिंघाड़े का आटा, राजगिरा का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना और समा के चावल का सेवन कर सकते हैं.
नवरात्र के व्रत में कुछ सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी, खीरा, आलू, अरबी, रतालू, गाजर और शकरकंद का सेवन किया जा सकता है.
नवरात्र के व्रत में टमाटर और अदरक का भी व्रती सेवन कर सकते हैं.
नवरात्र के व्रत में दूध, दही, पनीर, मावा या सेंधा नमक के साथ छाछ, लस्सी, मक्खन और देसी घी का सेवन किया जा सकता है.
नवरात्र के व्रत में मौसमी फल का सेवन कर सकते हैं. सेब, केला, अनार, पपीता, संतरा जैसे फल के सेवन से दोष नहीं लगता है.
नवरात्र के व्रत में सूखे मेवे जैसे- किशमिश, बादाम, काजू, मखाना, अखरोट और मूंगफली खा सकते है.
नवरात्र के व्रत में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का सेवन किया जाता है. काली मिर्च पाउडर, जीरा, हरी मिर्च से लेकर हरा धनिया और छोटी इलायची का सेवन वर्जित नहीं है.
कौन-से अनाज और दालें खाना वर्जित- सूजी, मैदा, जई, गेहूं, चावल, बेसन और सभी तरह की दालों का सेवन न करें.
प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड वर्जित- बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले जूस, प्रोसेस्ड स्नैक्स और सॉस/केचप का सेवन कतई न करें.
सामान्य नमक और मसाले वर्जित- साधारण नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाले, धनिया पाउडर, हींग या राई का सेवन न करें.
तामसिक भोजन वर्जित- नवरात्र के व्रत में और हो सके तो पूरे नौ दिन प्याज और लहसुन का सेवन न करें ये तामसिक भोजन हैं.
मांसाहार और मदिरा पान वर्जित- मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन नवरात्र के दौरान पूरी तरह से वर्जित है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)