/Shardiya Navratri 2026: नवरात्र व्रत में कुछ चीजों का खाना वर्जित, यहां देखें लिस्ट- क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?

नवरात्र के व्रत में सिंघाड़े का आटा, राजगिरा का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना और समा के चावल का सेवन कर सकते हैं.

नवरात्र के व्रत में कुछ सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी, खीरा, आलू, अरबी, रतालू, गाजर और शकरकंद का सेवन किया जा सकता है.

नवरात्र के व्रत में टमाटर और अदरक का भी व्रती सेवन कर सकते हैं.

नवरात्र के व्रत में दूध, दही, पनीर, मावा या सेंधा नमक के साथ छाछ, लस्सी, मक्खन और देसी घी का सेवन किया जा सकता है.

नवरात्र के व्रत में मौसमी फल का सेवन कर सकते हैं. सेब, केला, अनार, पपीता, संतरा जैसे फल के सेवन से दोष नहीं लगता है.

नवरात्र के व्रत में सूखे मेवे जैसे- किशमिश, बादाम, काजू, मखाना, अखरोट और मूंगफली खा सकते है.

नवरात्र के व्रत में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का सेवन किया जाता है. काली मिर्च पाउडर, जीरा, हरी मिर्च से लेकर हरा धनिया और छोटी इलायची का सेवन वर्जित नहीं है.