Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना, जानें पूजा विधि, मंत्र और माता का प्रिय भोग!

Shardiya Navratri 3rd Day 2025 Maa Chandraghanta: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है और अब 24 सितंबर, बुधवार को शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि है. नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा का मुहूर्त और पूजा विधि क्या है आइए जानें.

कैसा है माता चंद्रघंटा का स्वरूप

धार्मिक मान्यता है कि मां चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करती है. मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे का आकार लिए अर्धचंद्र हैं. यही कारण है कि मां को चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है. ऐसी मां ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए राक्षसों का अंत किया और भक्तों की रक्षा के लिए ही हाथों में त्रिशूल, तलवार व गदा धारण करती हैं. माता चंद्रघंटा अति शांति और सुंदर हैं. शरीर सोने के समान तेजवान है. माता की दस भुजाएं है जिनमें खड्ग आदि अस्त्र-शस्त्र माता धारण करती हैं. सिंह सवारी करने वाली माा न्याय, अनुशासन तथा सुख-शांति की देवी हैं.

मां चंद्रघंटा की पूजा विधि

सूर्योदय से पूर्व उठें और स्नान आदि करके साफ कपड़े धारण करें.

पूजा स्थल को साफ कर लें और गंगाजल छिड़कें.

अब तीसरे दिन की पूजा शुरू करें. इसके लिए सबसे पहले मां को गंगाजल से स्नान कराएं.

माता को धूप, दीप, चंदन, सिंदूर, पुष्प चढ़ाएं.

माता को उनका प्रिय भोग अर्पित करें.

अब मां चंद्रघंटा के मंत्र का जाप करें.

मां दुर्गा की आरती उतारकर पूजा को संपन्न करें.

Add Zee News as a Preferred Source

मां चंद्रघंटा के प्रिय भोग क्या हैं

मान्यताओं के अनुसार, मां चंद्रघंटा का प्रिय भोग खीर व दूध से बनी मिठाइयां हैं. इन भोग को अर्पित करने से माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं. पंचामृत, चीनी व मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं।

मां चंद्रघंटा मंत्र

पहला मंत्र- ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः

पहला मंत्र-

या देवी सर्वभू‍तेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

मां चंद्रघंटा पूजन मुहूर्त

मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:35 बजे से लेकर सुबह 05:23 बजे तक.

विजय मुहूर्त दोपहर 02:14 बजे से लेकर दोपहर 03:02 बजे तक.

अमृत काल सुबह 09:11 बजे से लेकर सुबह 10:57 बजे तक.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढे़ं- Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन मंत्रों का जाप कर पाएं मानसिक शांति, मिलेगी महादेव की कृपा और कुबेर देव से धन का आशीर्वाद!

और पढ़ें- Mangalwar Ki Puja: मंगलवार को इन शुभ योग में करें रामभक्त हनुमानजी की पूजा, मिलेगी संकट और भय से मुक्ति!

और पढ़ें- Vastu Tips: दरिया में धन बह जाएगा अगर कर दिया इन चीजों का दान, ये रही सामानों की लिस्ट!