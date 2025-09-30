Shardiya Navratri Ashtami Vrat Katha: नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग रुपों की पूजा होती है. नवरात्रि का आठवा दिन मां महागौरी की पूजा होती है. अष्‍टमी तिथि मां महागौरी को समर्पित है. देवी महागौरी को सौम्यता और करुणा की प्रतीक मानी जाती हैं. अष्‍टमी के दिन मां महागौरी की पूजा करने से सारी समस्‍याएं दूर होती हैं, जीवन में खुशियों का उजाला आता है. बैल पर सवार मां महागौरी श्‍वेतवर्णी हैं और श्वेत वस्त्र धारण करती हैं. उनका यह स्वरूप भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि देता है. अष्‍टमी तिथि पर मां महागौरी की ये व्रत कथाएं जरूर पढ़ें.

यह भी पढ़ें: सबसे ज्‍यादा शातिर और चालाक होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग, कभी दे देते हैं धोखा

नवरात्रि अष्टमी की व्रत कथा

Add Zee News as a Preferred Source

पौराणिक कथाओं के अनुसार, '' जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया. तब लंबे समय तक जंगलों में साधना करने के कारण उनका शरीर धूल और मिट्टी से ढक गया था, जिससे उनका रंग काला दिखाई देने लगा. जब उनकी कठोर तपस्‍या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह का वचन दिया, तो उसके बाद देवी ने स्नान किया. स्‍नान के बाद उनकी वास्तविक गौरवर्ण आभा प्रकट हुई. तभी से उन्‍हें महागौरी के नाम से जाना गया.''

यह भी पढ़ें: मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा अक्‍टूबर का महीना, पढ़ें सभी 12 राशियों का मासिक राशिफल

वहीं एक अन्या कथा के अनुसार, ''जब शुंभ और निशुंभ राक्षसों ने धरती पर उत्पात मचाया, तो उनका वध केवल देवी शक्ति ही कर सकती थीं. तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की काया को काला कर दिया. युद्ध में शुंभ-निशुंभ का संहार करने के बाद अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की. उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मानसरोवर में स्नान करने का निर्देश दिया. स्नान के बाद उनका रूप पुनः श्वेत हो गया और उन्हें कौशिकी नाम से जाना गया. साथ ही महागौरी भी कहा गया.''

यह भी पढ़ें: योद्धा की तरह होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे जातक, जिंदगी जीने का अंदाज देखकर मुरीद हो जाते हैं लोग

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)