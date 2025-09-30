Advertisement
trendingNow12941931
Hindi Newsधर्म

भयंकर काला हो गया था देवी का रूप, फिर ऐसे श्‍वेत हुई काया, अष्‍टमी पर पढ़ें मां महागौरी की यह कथा

Maa Mahagouri Katha: शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि अष्‍टमी तिथि आज 30 सितंबर को है. नवरात्रि की अष्‍टमी विशेष होती है. अष्‍टमी की पूजा में मां महागौरी की कथा जरूर पढ़ें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भयंकर काला हो गया था देवी का रूप, फिर ऐसे श्‍वेत हुई काया, अष्‍टमी पर पढ़ें मां महागौरी की यह कथा

Shardiya Navratri Ashtami Vrat Katha: नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग रुपों की पूजा होती है. नवरात्रि का आठवा दिन मां महागौरी की पूजा होती है. अष्‍टमी तिथि मां महागौरी को समर्पित है. देवी महागौरी को सौम्यता और करुणा की प्रतीक मानी जाती हैं. अष्‍टमी के दिन मां महागौरी की पूजा करने से सारी समस्‍याएं दूर होती हैं, जीवन में खुशियों का उजाला आता है. बैल पर सवार मां महागौरी श्‍वेतवर्णी हैं और श्वेत वस्त्र धारण करती हैं. उनका यह स्वरूप भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि देता है. अष्‍टमी तिथि पर मां महागौरी की ये व्रत कथाएं जरूर पढ़ें. 

यह भी पढ़ें: सबसे ज्‍यादा शातिर और चालाक होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग, कभी दे देते हैं धोखा

नवरात्रि अष्टमी की व्रत कथा

Add Zee News as a Preferred Source

पौराणिक कथाओं के अनुसार, '' जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया. तब लंबे समय तक जंगलों में साधना करने के कारण उनका शरीर धूल और मिट्टी से ढक गया था, जिससे उनका रंग काला दिखाई देने लगा. जब उनकी कठोर तपस्‍या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह का वचन दिया, तो उसके बाद देवी ने स्नान किया. स्‍नान के बाद उनकी वास्तविक गौरवर्ण आभा प्रकट हुई. तभी से उन्‍हें महागौरी के नाम से जाना गया.'' 

यह भी पढ़ें: मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा अक्‍टूबर का महीना, पढ़ें सभी 12 राशियों का मासिक राशिफल

वहीं एक अन्या कथा के अनुसार, ''जब शुंभ और निशुंभ राक्षसों ने धरती पर उत्पात मचाया, तो उनका वध केवल देवी शक्ति ही कर सकती थीं. तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की काया को काला कर दिया. युद्ध में शुंभ-निशुंभ का संहार करने के बाद अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की. उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मानसरोवर में स्नान करने का निर्देश दिया. स्नान के बाद उनका रूप पुनः श्वेत हो गया और उन्हें कौशिकी नाम से जाना गया. साथ ही महागौरी भी कहा गया.''  

यह भी पढ़ें: योद्धा की तरह होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे जातक, जिंदगी जीने का अंदाज देखकर मुरीद हो जाते हैं लोग

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

ashtami vrat katha

Trending news

करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
;