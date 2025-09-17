Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में घर में लगा लें ये पौधे, सुख-समृद्धि से खुशहाल रहेगा परिवार
Advertisement
trendingNow12925658
Hindi Newsधर्म

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में घर में लगा लें ये पौधे, सुख-समृद्धि से खुशहाल रहेगा परिवार

Shardiya Navratri 2025 Auspicious Plant: नवरात्रि मां दुर्गा के नौ स्वरूपों को समर्पित होता है. आइए जानते हैं कि इस दौरान किन पौधों को घर में लगाने से सुख-समृद्धि आएगी. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में घर में लगा लें ये पौधे, सुख-समृद्धि से खुशहाल रहेगा परिवार

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि का समय शक्ति उपासना का पर्व माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से होने जा रहा है. इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा के साथ-साथ घर की सकारात्मकता और समृद्धि बढ़ाने के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं. वास्तु और शास्त्रों में कुछ ऐसे पौधों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें नवरात्रि के दौरान घर में लगाने से न केवल वातावरण पवित्र होता है बल्कि धन-संपत्ति और सौभाग्य की भी वृद्धि होती है. आइए जानते हैं ऐसे पौधों के बारे में.

तुलसी का पौधा

तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि में घर के आंगन या बालकनी में तुलसी का पौधा लगाने और उसकी नियमित पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मनी प्लांट

मनी प्लांट को वास्तु में धन आकर्षित करने वाला पौधा माना गया है. नवरात्रि के दौरान इसे घर के उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. माना जाता है कि यह पौधा घर में धन की बरकत बनाए रखता है.

आंवला का पौधा

आंवला धार्मिक और औषधीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है. इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. नवरात्रि में आंवले के पौधे की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है।

केले का पौधा

केले का पौधा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय है. घर में केले का पौधा लगाने से पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और आर्थिक उन्नति होती है. नवरात्रि के समय इसकी पूजा करने से विशेष पुण्य लाभ मिलता है.

बांस का पौधा (लकी बैम्बू)

लकी बैम्बू पौधा सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है. इसे घर में लगाने से धन के साथ-साथ घर के सदस्यों के बीच तालमेल और प्रेम भी बढ़ता है.

यह भी पढ़ें: पर्स में किन चीजों को रखने से हो सकते हैं कंगाल, जान लें वास्तु के जरूरी नियम

पीपल का पौधा

पीपल को देवताओं का वास माना जाता है. घर के आंगन या गमले में पीपल का पौधा लगाने और नवरात्रि में इसकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता और आर्थिक मजबूती आती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
;