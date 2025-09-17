Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में घर में लगा लें ये पौधे, सुख-समृद्धि से खुशहाल रहेगा परिवार

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि का समय शक्ति उपासना का पर्व माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से होने जा रहा है. इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा के साथ-साथ घर की सकारात्मकता और समृद्धि बढ़ाने के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं. वास्तु और शास्त्रों में कुछ ऐसे पौधों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें नवरात्रि के दौरान घर में लगाने से न केवल वातावरण पवित्र होता है बल्कि धन-संपत्ति और सौभाग्य की भी वृद्धि होती है. आइए जानते हैं ऐसे पौधों के बारे में.

तुलसी का पौधा

तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि में घर के आंगन या बालकनी में तुलसी का पौधा लगाने और उसकी नियमित पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

मनी प्लांट

मनी प्लांट को वास्तु में धन आकर्षित करने वाला पौधा माना गया है. नवरात्रि के दौरान इसे घर के उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. माना जाता है कि यह पौधा घर में धन की बरकत बनाए रखता है.

आंवला का पौधा

आंवला धार्मिक और औषधीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है. इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. नवरात्रि में आंवले के पौधे की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है।

केले का पौधा

केले का पौधा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय है. घर में केले का पौधा लगाने से पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और आर्थिक उन्नति होती है. नवरात्रि के समय इसकी पूजा करने से विशेष पुण्य लाभ मिलता है.

बांस का पौधा (लकी बैम्बू)

लकी बैम्बू पौधा सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है. इसे घर में लगाने से धन के साथ-साथ घर के सदस्यों के बीच तालमेल और प्रेम भी बढ़ता है.

पीपल का पौधा

पीपल को देवताओं का वास माना जाता है. घर के आंगन या गमले में पीपल का पौधा लगाने और नवरात्रि में इसकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता और आर्थिक मजबूती आती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)