सूर्यास्त के बाद वीरान क्यों हो जाता है 900 मंदिरों वाला ये पर्वत?

जब भी हम पहाड़ों के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में सुंदर वादियां, हरियाली और ठंडी हवा का अहसास होने लगता है. भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं जहां लोग घूमने और सुकून पाने जाते हैं.
लेकिन गुजरात में एक ऐसा पर्वत है जो आम पहाड़ों से बिलकुल अलग है. इस पर्वत पर 10 या 20 नहीं, बल्कि करीब 900 मंदिर बने हुए हैं. इतने सारे मंदिर एक साथ होने की वजह से ये जगह दुनिया भर में मशहूर है.
गुजरात के भावनगर जिले से लगभग 51 किलोमीटर दूर पालीताना नाम का एक शहर बसा हुआ है. इसी शहर के पास मौजूद शत्रुंजय पहाड़ी पर मंदिरों का यह पूरा शहर बसा है.
यह जगह जैन धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती है. कहा जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी ने यहां पहला उपदेश दिया था. पहाड़ी पर स्थित मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को करीब 3750 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं.
शत्रुंजय पहाड़ी पर बने ये मंदिर लगभग 900 साल से भी ज्यादा पुराने बताए जाते हैं. मान्यताओं के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ जी ने यहां एक रायन के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी.
यहां के मंदिर अलग-अलग समूहों में बटे हुए हैं जो देखने में बहुत ही भव्य लगते हैं. हर साल नवंबर और दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. कठिन चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी देखने को नहीं मिलती है.
शत्रुंजय पर्वत की एक खास बात यह भी है कि यहां सिर्फ जैन मंदिर ही नहीं हैं. यहां भगवान आदिनाथ के मंदिर के साथ-साथ मुस्लिम संत अंगार पीर की मजार भी स्थित है.
बताया जाता है कि मुगलों के हमलों से इस पर्वत की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान था. यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहां आकर श्रद्धा से मत्था टेकते हैं. यह जगह आपसी सौहार्द और सामाजिक एकता की एक बड़ी मिसाल मानी जाती है.
इस पर्वत और यहां बने मंदिरों से जुड़ा सबसे बड़ा नियम सूर्यास्त से जुड़ा हुआ है. जैसे ही सूरज ढलता है, पूरे पर्वत पर किसी भी इंसान का रुकना पूरी तरह बंद हो जाता है.
शाम होते ही मंदिर के पुजारी, कर्मचारी और सभी तीर्थयात्री पहाड़ी से नीचे उतर आते हैं. रात के समय पूरी पहाड़ी पर एकदम सन्नाटा छा जाता है और कोई भी वहां नहीं ठहरता. अगले दिन सुबह सूरज निकलने के बाद ही लोगों को फिर से ऊपर जाने की इजाजत मिलती है.
इस पाबंदी के पीछे एक बहुत पुरानी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है. माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद यह पर्वत देवताओं का निवास स्थान बन जाता है. रात के समय सभी देवी-देवता इस पवित्र पर्वत पर विश्राम करने के लिए आते हैं.
देवताओं के विश्राम में कोई बाधा न पड़े, इसीलिए रात में इंसानों का जाना मना है. इसी परंपरा और पवित्रता का पालन यहां सदियों से पूरी सख्ती के साथ किया जा रहा है.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, लोक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पाठकों तक सूचना और ज्ञान पहुंचाना है. किसी भी तरह की पुष्टि या नियम के पालन के लिए संबंधित मंदिर प्रबंधन या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें.