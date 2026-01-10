Shattila Ekadashi 2026: दरिद्रता मिटाकर धन-दौलत भर देगी 'षटतिला एकादशी', तिल के इन 6 तरीकों से करें भगवान विष्णु को प्रसन्न

Shattila Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपने आप में अनूठी है. इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है. इस दिन तिल का छह विशेष रूपों में प्रयोग किया जाता है. मान्यता है कि जो लोग इस दिन निष्ठापूर्वक तिल का उपयोग और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उसे हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल 14 जनवरी को षटतिला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन तिल के ये 6 प्रयोग दुर्भाग्य को दूर कर जीवन में सुख-समृद्धि लाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं षटतिला एकादशी पर किए जाने वाले तिल के विशेष प्रयोगों के बारे में.

जल में तिल मिलाकर करें स्नान

षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए. कहा जाता है कि यह सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी माना जाता है. मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शरीर को नई सकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है.

तिल का उबटन लगाएं

षटतिला एकादशी के दिन नहाने से पहले तिल का उबटन शरीर पर लगाना अत्यंत लाभकारी माना गया है. तिल में मौजूद औषधीय गुण और इसकी पवित्रता शरीर के विकारों को दूर करती है. धार्मिक दृष्टि से यह स्वयं को भगवान विष्णु की पूजा के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया है.

तिल का हवन

घर की शुद्धि और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तिल का हवन श्रेष्ठ है. ऐसे में षटतिला एकादशी पर पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते हुए हवन कुंड में तिल की आहुति दें. इससे घर से दरिद्रता दूर होती है और सुख-शांति का वास होता है.

तिल से करें पितरों का तर्पण

षटतिला एकादशी सिर्फ देवताओं की ही नहीं, बल्कि पितरों की शांति के लिए भी तिल का उपयोग किया जाता है. इस दिन जल में तिल मिलाकर पितरों को तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है.

षटतिला एकादशी पर तिल का दान है जरूरी

शास्त्रों के अनुसार, दान के बिना कोई भी एकादशी अधूरी मानी जाती है. षटतिला एकादशी पर तिल या तिल से बने लड्डू और व्यंजनों का दान करने से शनि देव के अशुभ प्रभाव कम होते हैं. गरीबों को तिल दान करने से व्यक्ति के संचित पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है.

तिल का सेवन

षटतिला एकादशी के दिन भोजन में भी तिल को शामिल करने का विधान है. हालांकि, यह ध्यान रहे कि आप जो भी तिलयुक्त सात्विक व्यंजन बनाएं, उसका सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं. उसके बाद ही उसे प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण करें.

